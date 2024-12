Wie jeder Perlengruß zu einem kleinen Kunstwerk wird

Mit viel Leidenschaft und Liebe fürs Detail stellt Marianne Dürr aus Fischach weihnachtliche Perlengrußkarten her. Seit 15 Jahren arbeitet sie mit Perlen und Draht. Ihre kunsthandwerklichen Karten werden bald auf dem Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt verkauft.

Für Marianne Dürr fing alles mit einem Urlaubmitbringsel an: „Normalerweise bringt man immer etwas Kunsthandwerkliches mit zurück nach Hause. Für uns war aber nichts dabei gewesen“, erzählt sie. Also entschied sich die Fischacherin für eine Karte mit einer schlichten Drahtblume.

Irgendwann wollte sie selbst ausprobieren, ähnliche Karten zu basteln. Freundinnen und ihr Ehemann unterstützten sie dabei. Die ersten Erfolge und der erste Kunsthandwerkliche Markt lösten in ihr eine „Suchtphase“ aus, wie sie sagt. Sie konnte nicht aufhören zu basteln. „Die Ideen kamen von selbst und ich liebe es, zu experimentieren und nach Lösungen zu suchen“, erklärt sie. Mit Draht arbeite sie besonders gerne: „Er ist schon etwas eigensinnig, wenn man ihm aber seine Eigenheiten zugesteht, ist er ein faszinierendes Material, welches viele Möglichkeiten bietet“. Ihre Kreativität hört jedoch nicht bei den Perlen-Karten auf: Marianne Dürr stellt auch Farbkarten und Bilder her. Diese verkauft sie ebenfalls auf dem Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt.

Weniger WhatsApp, mehr Grußkarten

Marianne Dürr bedauert, dass immer weniger Menschen Grußkarten schreiben würden: „Viele Grüße und Botschaften werden über WhatsApp oder andere Messanger-Apps verschickt. Das finde ich sehr schade. Bei einer Grußkarte freut sich der Empfänger im besten Fall zweimal, beim Betrachten der Karte und beim Lesen.“, sagt sie. Dabei kann eine schriftliche Botschaft auf Papier durchaus mal jemandem den Tag retten, wie Marianne Dürr erzählt. Regelmäßig hütet die Künstlerin ihre sechsjährige Enkelin, und eine Situation wird sie nie vergessen. „Meine Enkelin bastelte, so wie in diesem Hause üblich, eine eigene Grußkarte für ihre Mutter“, erzählt sie. Darauf stand geschrieben: „Liebe Mama, so ein Klück, dass ich dich hab. Ohne dich wäre die Weld schwierich für mich!“. „Der Brief hat meiner Tochter den Tag versüßt“, weiß Dürr. Genau das sei das Schöne an Grußkarten: Der Empfänger freut sich über die Botschaft und über die Karte.

Schon acht Mal ist Marianne Dürr auf dem Oberschönenfelder Markt gewesen. „Die Karten sind sehr verschieden und die Menschen sind es auch. Wenn während des Verkaufs Karten und Menschen zusammenfinden, dann freue ich mich immer. Das kommt nicht ständig vor, aber auch nicht gerade selten“, erzählt sie. Ob sie in den nächsten Jahren auch auf dem Markt in Oberschönenfeld sein wird, ist noch unklar. „Ich würde mich aber sehr darüber freuen, wieder dort zu sein“, fügt sie hinzu.