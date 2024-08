In Rommelsried steht ein einzigartiger, prächtiger Altar mit Glasperlen

Ein Kreuz, zwei Engel und zwei Wächter in Rüstung - das zeigt der Glasperlenaltar in der Heilig Grab-Kapelle am südlichen Ortsausgang von Rommelsried. Zusammengesetzt aus tausenden bunten böhmischen Glasperlen, die einzeln aufgefädelt sind, strahlt der Altar bei Tageslicht. Dieser Glasperlenaltar in dieser Form sei einzigartig, so Ernst Gaugenrieder, Kirchenpfleger der Pfarrei Rommelsried. Auch deshalb ist dieser Altar im neuen Buch anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Naturparks Westliche Wälder verewigt.

Karolina Enzler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rommelsried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis