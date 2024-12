Anspruchsvolles Konzert zum Kirchenjubiläum

Ein Highlight zum 30-jährigen Kirchenjubiläum war das Konzert der Musikkapelle Ellgau. Erstmals unter der Leitung von Florian Helgemeir präsentierten die 50 Musiker ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm in der gut besuchten Kirche St. Ulrich.

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Simone Götzfried führte die Gäste zusammen mit Hanna Dittrich mit meditativen Texten durchs Programm. Mit einer stimmungsvollen Beleuchtung unter der Regie von Simon Ender und Andreas Koch wurde der große Kirchenraum zur Geltung gebracht und sorgte passend zum Konzert für eine besondere Atmosphäre.

Kraftvoll, unter der Führung der Trompeten und Posaunen, eröffnete die Musikkapelle Ellgau mit dem schwungvollen Stück „Reach out i‘ll be there“ das Jubiläumskonzert. Machtvolle Klänge, bemerkenswerte Harmonien und romantische Passagen waren bei dem Stück „Toccata for Band“ von Frank Erickson gefordert, was das Orchester mit Bravour meisterte. Der pure Genuss war die „Yorkshire Ballad“ von James Barnes sowie der bekannte „Classical Canon“ von André Waignein. Einen gänzlich anderen Klangcharakter vermittelte die „African Symphony“. Gekonnt verstanden es die Musikerinnen und Musiker, das Publikum in diese Atmosphäre mitzunehmen. Die Musikkapelle Ellgau und ihr neuer Dirigent Florian Helgemeir zeigten bei diesem ersten gemeinsamen Konzert, zu welch konzertanten Leistungen sie in der Lage sind und setzten mit der Filmmelodie aus „Drachenzähmen leicht gemacht“ einen grandiosen Schlusspunkt.

Das begeisterte Publikum bedankte sich mit stehenden Ovationen für das gelungene Konzert und entließ die Musiker erst nach einer Zugabe. Im Anschluss lud der Pfarrgemeinderat zu einem kleinen Umtrunk auf dem Kirchenvorplatz ein und ließ mit Bildern zum Kirchenbau und der Einweihung durch Bischof Viktor Josef Dammertz im Jahre 1994 den Konzertabend ausklingen. Ute Schmid