Aus der alten Bank von Ellgau wird eine neue Kinderkrippe

Ellgau hat für seine jüngsten Mitbürger gebaut. Auch der Kindergarten Pusteblume wurde modernisiert.

Bereits im Gottesdienst segnete Pfarrer Norman D'Souza, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, die beiden Kreuze, die ihren Platz in der neuen Ellgauer Kinderkrippe finden werden. Nach gut einem Jahr Bauzeit sind zwölf Krippenkinder mit ihren Erzieherinnen zu Beginn des neuen Kindergartenjahres in das ehemalige Bankgebäude direkt neben dem Ellgauer Kindergarten eingezogen.

"Auch wenn noch einige Bauarbeiten anstehen, war es mir ein Anliegen, die Kinderkrippe so schnell wie möglich segnen zu lassen", so Bürgermeisterin Christine Gumpp bei ihrer Ansprache. Der untere Bereich der Krippe gehört den Kindern, die Räumlichkeiten im Obergeschoss sind für das Personal vorgesehen. So freut sich Daniela Leser, die Leiterin des Ellgauer Kindergartens Pusteblume, über ihr Büro, das demnächst eingerichtet wird. Des Weiteren finden sich hier ein Elternwarteraum, ein Ruheraum, ein Seminarraum und eine Küche.

Kinder-Restaurant im Ellgauer Kindergarten

Für Ausführung, Leitung und Überwachung des Baus waren Oberingenieur i. R. Martin Oefele und seine Tochter, der Architektin Susanne Oefele zuständig. Das Kinderhaus Pusteblume ist eine gemeindeeigene Einrichtung, die in diesem Jahr von 67 Kindern besucht wird. 14 Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen sind für die pädagogische Betreuung der Kleinen verantwortlich. Die Ellgauer Rathauschefin erzählt stolz, dass nicht nur das ehemalige Bankgebäude komplett umgebaut worden sei, auch im Bestandskindergarten standen bauliche Maßnahmen an. So wurde der ehemalige Schlafraum in den Speiseraum für die Kinder umgewandelt, von allen als Kinder-Restaurant bezeichnet. Der ehemalige Eingangsbereich wird fortan als Therapieraum verwendet.

Lesen Sie dazu auch