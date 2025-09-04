Auto übersehen: Unfall mit Sachschaden in Ellgau

Gegen das Heck eines Fahrzeugs ist ein 36-Jähriger am Mittwoch mit seinem Auto in Ellgau gekracht. Laut Polizei war der Mann gegen 10.30 Uhr in der Lechfeldstraße ortseinwärts unterwegs. Dabei übersah er ein Auto, dessen Heck in die Fahrbahn ragte. Der 36-Jährige krachte mit seinem Auto gegen das Heck, wodurch ein Gesamtschaden von schätzungsweise 7000 Euro entstand, berichtet die Polizei. Zum Zeitpunkt des Unfalls saß der Besitzer des Fahrzeugs im Wagen. Er erlitt leichte Verletzungen im Nackenbereich. (kinp)

