Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Ellgau: Auto übersehen: Unfall mit Sachschaden in Ellgau

Ellgau

Auto übersehen: Unfall mit Sachschaden in Ellgau

Ein Autofahrer übersieht in Ellgau ein Fahrzeug und es kommt zum Unfall, berichtet die Polizei.
    • |
    • |
    • |
    Gegen das Heck eines Fahrzeugs ist ein 36-Jähriger am Mittwoch mit seinem Auto in Ellgau gekracht.
    Gegen das Heck eines Fahrzeugs ist ein 36-Jähriger am Mittwoch mit seinem Auto in Ellgau gekracht. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Gegen das Heck eines Fahrzeugs ist ein 36-Jähriger am Mittwoch mit seinem Auto in Ellgau gekracht. Laut Polizei war der Mann gegen 10.30 Uhr in der Lechfeldstraße ortseinwärts unterwegs. Dabei übersah er ein Auto, dessen Heck in die Fahrbahn ragte. Der 36-Jährige krachte mit seinem Auto gegen das Heck, wodurch ein Gesamtschaden von schätzungsweise 7000 Euro entstand, berichtet die Polizei. Zum Zeitpunkt des Unfalls saß der Besitzer des Fahrzeugs im Wagen. Er erlitt leichte Verletzungen im Nackenbereich. (kinp)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden