Betriebsunfall in Ellgau: Arbeiter wird von Palette erfasst

Ein 45-Jähriger ist nach einem Arbeitsunfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann am Montag gegen 11.10 Uhr auf einem Firmengelände an der Mühlstraße in Ellgau Holz in einen Transporter geladen. Dabei zog er vermutlich einen Spanngurt nicht richtig fest, heißt es im Polizeibericht. Dadurch löste sich eine Palette, die vom Transporter auf den Mann fiel. Er wurde an der Hüfte verletzt und ins Uniklinikum nach Augsburg gebracht. (kinp)

