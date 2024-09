Die bunte Vielfalt des Ellgauer Kreativmarktes

Der Stadel der Familie Schädle in Ellgau grenzt an einen alten Obstgarten und war auch in diesem Jahr wieder der Veranstaltungsort für den kreativen Handwerkermarkt. Menili Litzel, die Sprecherin von „Kreativ Ellgau“ strahlte über das ganze Gesicht, dass bereits zum vierten Male der Markt stattfinden konnte, „umgeben von diesem herrlichen Ambiente“. Zwischen 13 und 18 Uhr konnten die Besucherinnen und Besucher die individuellen Schätze der Künstlerinnen und Künstler bestaunen, bewundern, loben und natürlich auch kaufen. Bei Marion Wetzel gab es Upcycling und schöne Kleidungsstücke, Sabrina Schafnitzel bot Schmuckstücke feil. Die „Bluma Mädla“ Raphaela Bader und Susanne Leichtle kreierten herbstliche Türkränze und Blumenschmuck. Menili Litzel erfreute mit Zeichnungen und Malerei und bei Benjamin Lindenmayr konnte Holzhandwerk gekauft werden. Bei Anita Dieminger konnten fotografische Kunstwerke bestaunt und erstanden werden. Brigitte Weisser beherrscht die Kunst des Nähens und bot Entsprechendes aus ihrer Vielfalt an, ihr Mann Werner war mit Holzarbeiten vertreten. Lisa Hermann zeigte „Fineart“, mit Gefilztem und Mandalasteinen war der Marktstand von Yvonne Zöberlein bestückt. Daniela Schenke bot Häkelmandalas, Häkelketten und Glasschmuck feil, Silvie Wiedemann beherrscht die Kunst, aus Treibstücken kreative Einzelstücke zu arbeiten. Seifen gab es bei Anton Mai, bei Sarah Müller Makramee und Taschen. Simon Herzog und Theresa Steidle-Emder erfreuten mit Kunst aus Papier und Holz. Erstmals war auch die Bücherei Ellgau beim Handwerkermarkt mit Kunst aus Papier vertreten. Eine abwechslungsreiche Palette lud die zahlreichen Besucherinnen und Besucher zum Verweilen und Bestaunen ein. Der Kinderchor Ellgau erfreute mit seinem Auftritt und für das leibliche Wohl war bestens gesorgt.

