Die Premiere von „Kultur in Ellgau“ gelingt

Die Idee ließ Organisator Hubert Malik nicht mehr los. Er meinte: „Wir könnten doch in Ellgau ein Musik-Event auf unserem schönen Dorfplatz auf die Beine stellen.“ Im Rahmen von Kultur in Ellgau fand im September zum ersten Mal so ein Konzert auf dem Ellgauer Dorfplatz statt. Von 10 bis 12 Uhr spielten die „Generations“ (Leitung Hubert Malik), das WirtsHausOrchester (WHO, Leitung Teresa Schädle) und das Hubert Malik Trio (Arnold Fritscher am Piano, Hans Färber am Kontrabass und Hubert Malik am Schlagzeug). Die zahlreichen Zuschauer genossen unter schattigen Bäumen konzertante Wirtshausmusik, bekannte Popsongs und Jazzmusik. Gemäß dem Motto „Musik bringt Freude“ wollten alle beteiligten Musiker und Musikerinnen ihre Freude am Musizieren an die begeisterten Gäste weitergeben. Diese bedankten sich immer wieder mit kräftigem Applaus. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgte Wirt Konstantinos Dimarelis mit seinem Team. Immer wieder war aus dem Publikum zu hören, dass sich eine derartige Veranstaltung wiederholen sollte. Gefördert wurde „Musik bringt Freude“ von ReAL West.

Rosmarie Gumpp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis