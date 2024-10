Es war Leben im Familiengottesdienst am Erntedanksonntag in St. Ulrich in Ellgau, denn viele Eltern kamen mit ihrem Nachwuchs zur sonntäglichen Eucharistie, die vom Familiengottesdienst-Team (Ombeline Monfroy, Marianne Wagner) und vom Arbeitskreis Umwelt und Schöpfung mitgestaltet wurde. Gut vorbereitet trugen die Buben und Mädchen ihre Kyrie-Rufe und die Fürbitten vor. Pfarrer Norman D´Souza, der Leiter der Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf führte ein Predigtgespräch mit den Kindern, um ihnen (und nicht nur den Kindern) die Bedeutung des Festes Erntedank näherzubringen.

Die feierliche Eucharistie wurde von den „Generations“ unter Hubert Malik mit modernem Liedgut mitgestaltet. Der Kinderchor unter der Regie von Sabine Zwerger und Bianca Wagner erfreute mit mehreren Liedern, gesungen aus fröhlichen Kinderkehlen. Ein wunderschön gestalteter Erntedankaltar, aufgebaut von Susanne Hurler und ihren beiden Mädchengruppen sowie Mesnerin Simone Götzfried, kann noch in den nächsten Tagen bestaunt werden.

Nach dem Gottesdienst erwarteten Birgit Häusler und Heidrun Heider die Mitfeiernden zu einer Tasse Kaffee oder Cappuccino im Kirchencafé. Daniela und Sara Malik boten Waren aus fairem Handel zum Verkauf an. Pfarrer Norman D´Souza segnete am Ende der Messfeier die Minibrote, die dann gegen eine Spende mit nach Hause genommen wurden. In diesem Projekt der Katholischen Landvolkbewegung werden Projekte in der Bukowina und im Senegal gefördert. Rosmarie Gumpp