In St. Ulrich wird das Patrozinium gefeiert

In St. Ulrich in Ellgau wurde das Patrozinium zu Ehren des Kirchenpatrons und Bistumsheiligen festlich gefeiert. Der Kirchenchor umrahmte mit der lateinischen Messe von Valentin Rathgeber unter der Leitung von Konrad und Elke Eser. In seiner Festansprache ging Kaplan Solomon Essiet auf die Vita des Heiligen ein, der seiner Zeit weit voraus war, den man einen Sozialreformer nennen darf und „für Ihr Dorf ist es ein alljährliches Heimatfest“. Gleichzeitig fand in der Kapelle ein Kindergottesdienst statt, der das Thema hatte: „Liebe, die verbindet.“ Mit den Kleinen feierten Simone Götzfried, Ombeline Monfroy und Theresia Götzfried.

Am Ende der feierlichen Eucharistie wurden vier Kirchenchorsänger geehrt. Marianne Wagner singt seit 60 Jahren im Kirchenchor Ellgau zur Ehre Gottes. Heidrun Heider, Herbert Vogel und Martin Koch zählen jeweils seit 25 Jahren zu den aktiven Sängerinnen und Sängern des Ellgauer Kirchenchores. Kirchenpfleger Martin Koch erinnerte daran, dass am Patroziniumsfest vor 20 Jahren die Orgelweihe stattfand und Mesnerin Simone Götzfried ihren Dienst antrat.

Zur Tradition gehört in Ellgau auch am Patroziniumstag der Speckkreuzbittgang. Begleitet von der Musikkapelle und den Fahnenabordnungen der Vereine ging es mit den Mitfeiernden zum Kreuz im Speckfeld. Die Lektorinnen Marlies Landherr und Marlies Koch trugen dabei besinnliche Texte vor