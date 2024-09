Kreativer Handwerkermarkt im Stadel der Familie Schädle

Der Verein „Kreativ Ellgau“ veranstaltet am Samstag, 28. September, von 13 bis 18 Uhr einen kreativen Handwerkermarkt. Dieser findet im Stadel der Familie Schädle in der Lechfeldstraße 8 in Ellgau statt. Ausstellerinnen und Aussteller bieten dabei ihre Kreationen an, von Schmuckstücke, über veredelte Kleidungsstücke, Blumenschmuck und Zeichnungen bis hin zu gehäkelten Mandalas und genähten Handarbeiten. Neben einem kleinen Rahmenprogramm gibt es auch Kuchen, Fingerfood, Kaffee und Getränke. Der Eintritt ist frei. (AZ)