In Ellgau wird Protest gegen die Kläranlagen-Pläne laut

Plus Bürger wollen den Beschluss über die millionenschwere Entscheidung zur Sanierung der Ellgau-Anlage prüfen lassen. Wäre Anschluss an Meitingen günstiger?

Eine Gruppe von Ellgauer Bürgerinnen und Bürgern hat einen sogenannten Bürgerantrag bei der Gemeinde eingereicht. Es geht darum, ob der geplanten Sanierung der Ellgauer Kläranlage nicht doch der Anschluss an Meitingen vorzuziehen sei - und damit um viel Geld.

"Wir wollen aktuelle Zahlen. Wir wollen Transparenz. Wir wollen die Entscheidung des Gemeinderats fundiert nachvollziehen können." So lautet der Tenor der Forderungen der Ellgauer Bürgerinnen und Bürger. Einer von ihnen, Peter Pudel, erklärt: "Es geht um das Geld der Bürger. Das ist der Grund, warum wir hier sitzen." Mit über 20 Unterschriften reichte die Gruppe den Antrag ein. Werner Furmanek bringt auf den Punkt, was allen bewusst ist: "Wir brauchen eine Kläranlage und jede Lösung wird teuer." Doch sie wissen nicht, ob die Sanierung der Ellgauer Anlage wirklich die wirtschaftlichste Option darstellt.