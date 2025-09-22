Ellgaus neue Mosterei ist eingeweiht

Vor dem neu erbauten Lagergebäude der Vereine standen am Samstagmorgen Traktoren und Autos mit Anhängern. Alle hatten zentnerweise Äpfel gelagert, die gemostet werden sollten. Als erster Kunde kam Rudolf Wenninger mit 455 Kilogramm Äpfeln, die er von seiner Streuobstwiese mit 20 Apfelbäumen am Ellgauer „Wäsle“ geerntet hatte. Zur Unterstützung waren Tochter Katrin, Schwiegertochter Miriam und die Enkelinnen Tonja, Lara und Paula dabei.

Icon vergrößern Sie hatten am Eröffnungstag Mosterei-Dienst (hinten von links): Josefa Zwerger (Vorsitzende des OGV Ellgau), Martin Koch, Erhard Zwerger, Christoph Zwerger. „Lieferant“ Ulrich Schädle brachte 285 Kilogramm Obst zur Verarbeitung. Foto: Rosemarie Gumpp Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sie hatten am Eröffnungstag Mosterei-Dienst (hinten von links): Josefa Zwerger (Vorsitzende des OGV Ellgau), Martin Koch, Erhard Zwerger, Christoph Zwerger. „Lieferant“ Ulrich Schädle brachte 285 Kilogramm Obst zur Verarbeitung. Foto: Rosemarie Gumpp

„Die Kinder trinken sehr gerne Apfelsaft“, sagte die stolze Mama Miriam, besonders wenn man ihnen erklärt, dass die Äpfel aus dem eigenen Garten sind und sie zusehen dürfe, wie aus dem Obst der Saft entsteht. In der Weihnachtszeit macht Mutter Miriam daraus auch Bratapfellikör; „das ist ein ganz besonderes individuelles Geschenk“.

Nach langer Vorbereitungszeit ging die neue Ellgauer Mosterei am Wochenende in Betrieb. Lange war gar nicht sicher, ob die neue Mosterei schon in diesem Jahr ihren Betrieb aufnimmt. Bürgermeisterin Christine Gumpp spricht bei ihren Besuchen vor Ort von spannenden Wochen.

Die Ellgauer Mosterei hat 120.000 Euro gekostet

Die Baumaßnahme für das neue Gebäude, in dem sich die Mosterei befindet, wurden vom Planungsbüro Wilhelm und dem technischen Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf begleitet. Für das zehnköpfige ehrenamtliche „Mosterei-Team“ des Ellgauer Obst- und Gartenbauvereins begann mit dem Einfüllen der Früchte in den Behälter der Großkistenentleerung eine neue Ära, auf die sie lange gewartet hatten. Das Obst kann nun automatisch und mit hochmodernen Geräten verarbeitet und mit der Bag-in-Box-Abfüllanlage in fünf-Liter- oder zehn-Liter-Beuteln abgefüllt werden. Die Inbetriebnahme und Einweisung des Mosterei-Teams erfolgte durch einen Mitarbeiter der Firma Kreuzmayr aus Österreich.

Die Kosten für die Gerätschaften der Mosterei betragen 120.000 Euro. Das Projekt, das die Gemeinde Ellgau im Rahmen der Dorferneuerung verwirklicht, wird vom Amt für Ländliche Entwicklung gefördert. „Die Mostsaison 2025 wird überschaubar bleiben“, meinte die Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Josefa Zwerger, „da dieses Jahr keine zu üppige Ernte zu erwarten ist.“ „Heuer konnte ich wesentlich weniger Äpfel aus meinem großen alten Obstgarten ernten“, bestätigte auch Ulrich Schädle, der „nur“ mit 285 Kilogramm Früchte zur Mosterei kam.

Auch der Ellgauer Kindergarten gehört zur Kundschaft der neuen Mosterei

Zu den Stammkunden der Mosterei gehört das Kinderhaus „Pusteblume“. Die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen sammeln zusammen mit den Kindern und dem Elternbeirat fleißig Äpfel von den gemeindlichen Obstbäumen und haben nun Saftvorrat für ein ganzes Kindergartenjahr. Das Mosterei-Team aus dem Obst- und Gartenbauverein freute sich über den ersten gelungenen Betriebstag in der Mosterei und auf die bevorstehende Fertigstellung des gesamten Gebäudes.