29-jährige Radfahrerin ist nach Unfall in Emersacker schwer verletzt

Eine 29 Jahre alte Radfahrerin ist nach einem Unfall in Emersacker schwer verletzt. Das berichtet die Polizei. Demnach geriet die Frau am Donnerstag gegen 19.10 Uhr aufgrund einer verschmutzten Fahrbahn mit ihrem Mountainbike ins Rutschen. Sie stürzte und zog sich, nach derzeitigem Kenntnisstand, eine Unterarmfraktur zu. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

