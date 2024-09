Emersacker rüstet seine Feuerwehr aus

Kurz aber dennoch mit vielen einstimmigen Entscheidungen ging die erste öffentliche Sitzung des Gemeinderates nach der Sommerpause in Emersacker über die Bühne. Vor allem Feuerwehrangelegenheiten waren Thema der Sitzung. Dabei ging es auch um das neue Feuerwehrfahrzeug.

Von den für das Neufahrzeug der Feuerwehr vorgesehenen 27.000 Euro sind 25.000 Euro bereits ausgegeben. Vom äußeren Erscheinungsbild des Fahrzeugs konnten sich die Gemeinderäte bereits anhand von PDF-Entwürfen ein Bild machen. Aufgedruckter Funkrufname, Gemeindewappen, Reflektorstreifen, zwei seitlich in die Karosserie integrierte Blaulichter - dies sei inzwischen so Standard, erklärte Gemeinderat Martin Bigelmaier. In Empfang nehmen kann die Feuerwehr Emersacker ihr nagelneues Auto aber wohl erst ein halbes Jahr später als gedacht, also gegen Ende 2025.

Die Feuerwehr Emersacker bekommt neue Kleidung und neue Software

Zugestimmt hat der Gemeinderat nachträglich der Beschaffung von Bekleidung und Arbeitsmaterial im Wert von 5000 Euro. Beides ist bereits bei der Firma Denzel bestellt worden. Auch der Anschaffung der Software MP-Feuer zur digitalen Erfassung von Gerätschaften und Ausrüstung, Übermittlung der Erfassungslisten an umliegende Feuerwehren und zur Hinterlegung von sicherheitsrelevanten Pflegenachweisen stimmte der Rat zu. Die einmalig zu zahlende Lizenzgebühr beträgt 890 Euro.

Icon Vergrößern Die Feuerwehr in Emersacker erhält teilweise neue Ausrüstung. Foto: Michael Daum Icon Schließen Schließen Die Feuerwehr in Emersacker erhält teilweise neue Ausrüstung. Foto: Michael Daum

Nun ging es um die Frage, ob überhaupt, in welcher Höhe und unter welchen Bedingungen die Gemeinde eventuell die Kosten von etwa 2500 Euro pro Person zur Erlangung des nun für die zwei Gerätewarte zwingend vorgeschrieben C-Führerscheins übernehmen sollte. Nach langem Hin und Her erging einstimmig der Beschluss: Die Kosten für den C-Führerschein werden von der Gemeinde komplett für beide Gerätewarte übernommen. Zuvor sollten die beiden Anwärter aber die Eignungsuntersuchung bestanden haben. Diese einmalige Entscheidung solle zudem nicht als feste Regel missverstanden werden, wie es hieß. Die Abstimmung über die zukünftige Vorgehensweise, falls sich noch weitere Interessenten melden sollten, behielt sich der Gemeinderat ausdrücklich vor.

Zudem soll Bürgermeister Karl-Heinz Mengele ein alternatives Angebot für die C-Führerschein-Ausbildung einholen. Zugleich wurde beschlossen, dass nun auch eine Liste aller zum Führen des schweren neuen Fahrzeugs berechtigten Feuerwehrleute mit C-Führerschein erstellt wird.Die Feuerwehr in Emersacker erhält teilweise neue Ausrüstung.