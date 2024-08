Festgottesdienst zu Mariä Himmelfahrt in Emersacker

Der Feiertag Mariä Himmelfahrt wird in der Holzwinkelpfarrei seit jeher groß gefeiert. Anlass dafür ist die seit fast 300 Jahren bestehende Wallfahrt „Maria zum Blute“. Viele Gläubige kommen an diesem Tag mit ihren Kräuterbüscheln zum Gottesdienst. Die ganze Kirche wird dann nach Blumen, Kräutern und Gewürzen duften. Auch Pilger aus den Nachbargemeinden werden wieder zahlreich vertreten sein. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr. In die festtägliche Freude wird sich allerdings Wehmut mischen: Pfarrer Joachim Seiler (im Bild: bei der jährlichen Fahrzeugsegnung) verlässt altersbedingt zum Monatsende die Pfarreiengemeinschaft Emersacker-Heretsried-Lauterbrunn. Seine offizielle Verabschiedung findet ab 10.45 Uhr in der Kirche statt. Die musikalische Ausgestaltung übernimmt der „Bocksberger-4-Gesang“. Ab 11.30 Uhr gibt es ein Weißwurstfrühstück am Gemeindestadel. (AZ)

