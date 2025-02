Fremde Männer in fremden Betten: Das ist bei der Theatergruppe geboten

Ende März stehen die Schauspielerinnen und Schauspieler der Theatergruppe vom FC Emersacker wieder auf der Bühne. Bis zum ersten Auftritt wird zweimal pro Woche geübt. Worum es in dem Stück geht und wie Sie an Karten kommen.

Die Komödie „Tür an Tür mit Alize“ ist ein urkomisches Stück von Erich Koch in drei Akten. Eine humorvolle Treppenhausgeschichte, die sich eigentlich jederzeit und überall zutragen könnte. „Das gefällt den Besuchern, die jedes Jahr zu uns kommen“, sagt Wilhelm Fischer, der Regisseur. „Es muss immer etwas sein, dass aus dem Leben gegriffen ist.“ Neu im Team ist Christoph Käsmayr. „Langsam wird mir klar, worauf ich mich eingelassen habe.“ Seine Freude am Schauspiel sieht man ihm an. Nach einer Pause wieder dabei ist Carina Kuchenbaaur.

Darum geht es: Um sich überall einmischen zu können, spielt sich Alize Strippenzieher (Nicole Finkel) als Hausmeisterin auf. Sie glaubt, im Haus werden kriminelle Geschäfte abgewickelt. Sogar die Mafia soll ihre Finger im Spiel haben und geht in der Pizzeria bei Giovanni (Marco Fischer) und seiner Mama Rosi (Gitti Fischer) ein und aus. Friedhelm Polter (Christian Finkel) und Hermine Polter (Carina Kuchenbaur) haben ein Zimmer doppelt an Rosi und ihren Neffen Bastian (Matthias Geri) vermietet; diese wissen jedoch nichts voneinander.

Theatergruppe Emersacker: Premiere am 29. März

Anton Schimmelpfennig (Heinz Fischer), der pensionierte Finanzbeamte, erlebt seinen dritten Frühling, als Nora Pottkamp (Rebekka Ohnheiser) nach ihrer Nichte Rosi schauen will. Als in der Pizzeria bei Giovanni eingebrochen wird, ermittelt der Kommissar Horst Schaminski (Christoph Käsmayr) und es gerät alles aus dem Ruder. Und was macht das Skelett auf dem Stuhl? Fremde Männer in fremden Betten und Eskapaden nach durchzechten Nächten dürften beim Publikum wieder für Schenkelklopfer sorgen.

Die Premiere findet im Sportheim am Samstag, 29. März, 20 Uhr statt. Weitere Aufführungstermine sind: Sonntag, 30. März 18 Uhr, Freitag, 4. April, und Samstag, 5. April, sowie Freitag, 11. April und Samstag, 12. April, jeweils um 20 Uhr statt. Der Saal öffnet jeweils anderthalb Stunden vor Spielbeginn. Die Speisen werden nur vor den Aufführungen und in den Pausen serviert. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag. Tickets können unter Telefon 08272/3252 oder per Mail an theater@fcemersacker.de reserviert werden.