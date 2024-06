Geldbeutel aus geparktem Auto gestohlen

Ein Mann stellt sein Auto in Emersacker unverschlossen ab und geht joggen. Als er zurückkehrt, ist sein Portmonnaie verschwunden.

Eine unbekannte Person hat am Montagmittag einen Geldbeutel aus einem Auto in Emersacker gestohlen. Die Polizei teilt mit, dass der Besitzer seinen Wagen zwischen 12 und 13 Uhr in der Verlängerung der Schmiedgasse abgestellt hatte, um zu joggen. Das Auto hatte der 33-Jährige dabei nicht abgeschlossen. Während der Mann joggte, stahl der Dieb oder die Diebin das Portemonnaie und kaufte mit der sich darin befindlichen EC-Karte am Dienstag Zigaretten an einem Automaten im Bereich Garching. (AZ)