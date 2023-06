Hörspiel und Schlosswerkstatt: Ausgezeichnete Projekte aus dem Holzwinkel

Die Schlosswerkstatt in Emersacker und ein Hörspielprojekt aus dem Holzwinkel haben das Amt für Ländliche Entwicklung überzeugt.

Für die Schlosswerkstatt in Emersacker gab es einen Winkelschleifer und für die Musikschule Holzwinkel und Altenmünster gab es Boomwhackers. Der Grund: Sie haben beim Regionalbudget-Wettbewerb 2022 gewonnen. Doch was hat es mit den Projekten auf sich und was sind Boomwhackers übrhaupt?

Deshalb überzeugt die Schlosswerkstatt

Die Schlosswerkstatt in Emersacker bietet vor allem älteren Menschen die Möglichkeit, sich handwerklich zu betätigen. Bürgermeister Karl-Heinz Mengele erklärt: "Es ist eine Art Seniorenzentrum." In der Werkstatt können die Menschen nicht nur zusammen arbeiten und tüfteln, sondern auch gemeinsam ihre Freizeit verbringen. In einer Kaffee-Ecke gibt es Gelegenheit, sich auszutauschen, zu entspannen und Kontakte zu knüpfen. Finanziert wurde die Schlosswerkstatt über das Regionalbudget des Amts für Ländliche Entwicklung Schwaben.

Das Regionalbudget gibt es seit 2020. Ziel sei es dabei, Initiativen vor Ort, vor allem im Hinblick auf die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land, zu unterstützen. Laut Christian Kreye, Leitender Baudirektor des Amts für Ländliche Entwicklung Schwaben, seien so im letzten Jahr allein in der ILE Holzwinkel-Altenmünster 13 Kleinprojekte mit einer Gesamtsumme von 80.500 Euro gefördert worden.

Ein geeigneter Raum fand sich im Schlosskeller

Im Schlosskeller, unterhalb der Feuerwehr, hat sich der geeignete Raum für die Werkstatt gefunden. Auf 40 Quadratmetern können nun neue Fähigkeiten erlernt oder Reparaturen durchgeführt werden. Jeden Dienstag ist die Werkstatt geöffnet. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit ist dann zusätzlich die Idee zum Repaircafé entstanden. Einmal im Monat können hier Jung und Alt zusammenkommen und sich gegenseitig helfen. Verschiedenste Alltagsgegenstände können vorbeigebracht werden und von erfahrenen Handwerkerinnen und Handwerkern repariert werden. Aber auch die junge Generation kann hier etwas tun: "Sie helfen den Älteren beispielsweise bei Problemen mit ihren Handys", weiß Bürgermeister Mengele. "Mit zusätzlichen Aktionen wie dem Bauen von Nistkästen findet so eine Vernetzung von Jung und Alt statt", sagt Kreye vom Amt für Ländliche Entwicklung.

Ein ausgezeichnetes Hörspiel aus dem Holzwinkel

Christian Kreye erklärt weiter, dass, um die vielen innovativen Projekte der Antragsteller zu würdigen, nun zum ersten Mal der Regionalbudget-Wettbewerb 2022 durchgeführt wurde. Die Schlosswerkstatt in Emersacker mit ihrem Repaircafé als Treffpunkt für Jung und Alt überzeugte das Amt und bekam als Sachpreis einen neuen Winkelschleifer. Dabei konnte auch ein weiteres Projekt aus dem Holzwinkel überzeugen: Die Musikschule Holzwinkel und Altenmünster mit ihrem Hörspielprojekt über Ludwig Ganghofer. Als Anerkennung gab es für sie sogenannte Boomwhackers. Boomwhackers sind unterschiedlich lange Kunststoffröhren, die durch das Schlagen auf verschiedenste Gegenstände unterschiedliche Töne produzieren.

Auch das Projekt "Hörbuch Ludwig Ganghofer" wurde durch das Amt für Ländliche Entwicklung gefördert - ein Hörspiel, das der jüngeren Generation regionales Brauchtum sowie Wissen über Ludwig Ganghofer näherbringen soll. Die Umsetzung erfolgte in Mundart.