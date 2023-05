Innerhalb einer Stunde: Autos in Emersacker und Horgau aufgebrochen

War es der gleiche Täter? Fest steht: Innerhalb kurzer Zeit kommt es in Horgau und Emersacker zum Aufbruch von Autos. Und dann wird auch noch ein Automat aufgebrochen.

Gleich zwei Fahrzeuge sind am Dienstag innerhalb von kurzer Zeit aufgebrochen worden, berichtet die Polizei. Gegen 15.40 Uhr teilte eine 42-Jährige bei der Einsatzzentrale der Polizei mit, dass ihr Auto, ein schwarzer Ford B-Max, auf einem Parkplatz im Wald zwischen Biburg und Horgau aufgebrochen wurde. Das Auto hatte sie im Zeitraum zwischen 14.45 Uhr bis ca. 15.40 Uhr dort geparkt. Die Seitenscheibe der Beifahrertüre wurde eingeschlagen und aus dem Fahrzeug die darin liegende Geldbörse entwendet, heißt es im Bericht der Polizei. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro, der Sachschaden auf mindestens 200 Euro.

Wer steckt hinter den aufgebrochenen Autos?

Fast zeitgleich wurde der Polizei Zusmarshausen ein weiterer Aufbruch in der Nähe der Denzel-Kapelle bei Emersacker mitgeteilt. Die 60-jährige Fahrerin eines BMW X5 hatte ihr Fahrzeug im Zeitraum von 15.10 Uhr bis 15.45 Uhr dort abgestellt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass die hintere Seitenscheibe an ihrem Fahrzeug aufgebrochen war und aus dem Fahrzeug ihr Mobiltelefon, Bargeld und andere Wertgegenstände entwendet wurden. Der Beuteschaden beläuft sich in diesem Fall auf rund 1200 Euro, der Sachschaden am Fahrzeug auf etwa 1300 Euro. Später wurde bekannt, dass die Geschädigte zumindest das entwendete Mobiltelefon wieder in der Nähe des Tatortes gefunden hat, teilt die Polizei mit.

Auch ein Zigarettenautomat sollte aufgebrochen werden

In Emersacker kam es am Dienstag auch noch zu einem Aufbruch anderer Art. Laut Polizei beobachtete eine Zeugin, wie ein Unbekannter versuchte, einen Zigarettenautomaten an der Hauptstraße aufzubrechen. Festgestellt wurde der Schaden gegen 17 Uhr. Der oder die unbekannten Täter versuchten, den Automaten aufzuhebeln, schafften es jedoch nicht, diesen zu öffnen. Somit entstand lediglich ein Sachschaden am Automatengehäuse. Ob ein Tatzusammenhang mit den Auto-Aufbrüchen besteht, ist nicht bekannt. (kinp)