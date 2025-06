Kopfnuss: Gartenparty in Emersacker eskaliert

Nach einer Gartenparty in Emersacker ist ein 35-Jähriger zum Ausnüchtern im Arrest der Polizei gelandet. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann am Samstagabend zunächst zu einem Beisammensein in der Nachbarschaft eingeladen. Dort trank er offenbar viel Alkohol. Auf dem Heimweg kam er bei einer anderen Gartenparty in der Nachbarschaft vorbei, wo er wegen seines alkoholisierten Zustands aber nicht willkommen war, heißt es im Bericht der Polizei.

Während ihn einer der Gäste der Gartenparty nach Hause begleitete, gab der 35-jährige Mann diesem, aus nicht erkennbaren Grund, eine Kopfnuss. Dadurch verletzten sich beide Parteien leicht. Gegenüber den später eintreffenden Polizeibeamten war der Aggressor ebenfalls unkooperativ und uneinsichtig. Um weitere Eskalationen zu vermeiden, wurde dieser zum Ausnüchtern in den Arrest nach Augsburg verbracht. Den Herren erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung, heißt es im Bericht der Polizei Zusmarshausen. (kinp)