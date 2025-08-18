Marienbild in Emersacker stammt aus Oberitalien

An Mariä Himmelfahrt feiert man in Emersacker jedes Jahr das Wallfahrtsfest „Maria im Blute“. Das Emersackerer Marienbild ist 300 Jahre alt, eine Kopie und stammt aus Re in Oberitalien. Ursprünglich hatte es der damalige Schlossherr Graf von und zu Schaumburg im Emersacker Schloss aufgehängt. Im Jahr 1725 wurde es dann in die Pfarrkirche überführt. Die Bruderschaft Mariens wurde 1730 ins Leben gerufen. Weitere Kopien des Gnadenbilds befinden sich in der Kapelle in Neuschenau bei Rieblingen und in der Dillinger Klosterkirche.

