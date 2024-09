Neuigkeiten vom Schloss in Emersacker waren jetzt unter anderem Thema in der Sitzung des Gemeinderates. So haben die freiwilligen Handwerker der Schlosswerkstatt eine neue Bank mit stolzen 100 Kilo Gewicht im Schlosshof aufgestellt. Es sollen noch zwei Weitere auf der Schlossnordseite dazukommen, um das Areal der Werkstatt von dem der Feuerwehr abzugrenzen.

