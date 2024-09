Der Duft von getrockneten Kräutern liegt in der Luft. Wer ihren Duft erschnuppern und die Grundlagen des traditionellen Räuchern mit heimischen Kräutern erlernen möchte, kann am nächsten Freitag an einem Kurs der VHS in Emersacker teilnehmen. Dort werden Salbei- und Gewürzsträußchen gebunden und eine Räuchermischung aus Küchengewürzen und Harzen hergestellt. Besonders im Fokus: die heimische Nelkenwurz. Mitzubringen sind eine Gartenschere, gerne auch aromatische Kräuter aus dem eigenen Garten (mit ca. 30 cm langen Stängel) und dünnes Baumwollgarn. Die Veranstaltung findet am Freitag, 20. September von 18 bis 21 Uhr statt, zum Preis von 21,60 Euro plus 7 Euro für Material bar im Kurs, bei sieben Teilnehmern nur 19.80 plus Materialkosten. Veranstaltungsort ist der Gemeindestadel, Kirchberg, Emersacker. Anmeldung über die VHS unter Telefon 08293/9518202 oder per E-Mail an emersacker-heretsried@vhs-augsburger-land.de sowie online auf https://vhs-augsburger-land.de. (AZ)