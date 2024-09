Rechts geblinkt und links abgebogen

Ein unkonzentrierter Moment hat am Dienstag in Emersacker zu einem Verkehrsunfall geführt, wie die Polizei jetzt mitteilt. Eine Autofahrerin, welche auf der Lauterbrunner Straße in Richtung Welden fuhr, wollte zunächst nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen und setzte den Blinker. Kurz vorher überlegte es sich die Frau jedoch anders und bog nach links auf den gegenüberliegenden Parkplatz ab. Dabei übersah sie den Wagen eines Mannes, der sie und ihr Auto gerade überholen wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. (jah)

