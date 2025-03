Hübsche Kleinigkeiten für zu Hause oder als Mitbringsel: Wer nicht immer Blumen oder Wein verschenken will, wird bei Jessica Meier in Emersacker fündig. Denn bei ihr kann man handgemachte Dekoartikel bekommen. Die junge Frau stellt die kleinen Kunstwerke selbst her. Diese stehen in einem Selbstbedienungsschränkchen.

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Emersacker Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Glücksgefühl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis