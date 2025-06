Seit 60 Jahren Priester: Peter Twrdy feiert diamantenes Jubiläum

Der ehemalige Primiziant Peter Twrdy aus Emersacker feiert am Sonntag sein 60-jähriges Priesterjubiläum. Peter Twrdy wurde 1936 in Schlesien geboren. Mit neun Jahren Vertreibung und Flucht. Seine Jugend verbrachte er im Holzwinkelort Emersacker. Es folge ein Studium in Dillingen.1 965 erhielt er die Priesterweihe. Seine Primiz feierte er im Juli in Emersacker. Damals am 27. Juni 1965 wurde nach 135 Jahren Priesterlosigkeit in der Pfarrei Emersacker Peter Twrdy vom Augsburger Bischof Dr. Josef Stimpfle zum Priester geweiht.

Danach gingen weitere zwei Priester aus dem Holzwinkelort hervor. Ulrich Müller und Werner Dippel. Peter Twrdy der sehr früh seinen Vater verlor und seine Heimat Schlesien verlassen musste, kam mit seiner Mutter nach Emersacker, wo er eine zweite Heimat fand. Hier unter der fürsorglichen Obhut der Klosterschwestern und vor allem der Oberin Virginie Hobl, schlug Peter Twrdy die Ausbildung zum Priester ein. Seine Stationen waren Leitershofen, Schwabmünchen, Oberreitnau und Tutzing, bevor er Wallfahrtspfarrer in Violau wurde. Ferner war er auch Seminarleiter von St. Ulrich in Augsburg und St. Stanislaus in Dillingen. Danach fungierte Twrdy als Spiritual und Lehrer an der bischöflichen Akademie in Neuburg/Donau.

Seit 1990 ist er Ortspfarrer von Mörslingen im Landkreis Dillingen, wo er nun auch seinen Ruhestand verbringt. Am Sonntag, 29. Juni findet die Jubiläumsmesse mit dem Kirchenchor Emersacker-Heretsried in der Mörslinger Pfarrkirche statt. (fk)