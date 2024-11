Wasserschaden in der Krippe in Emersacker kostet bis zu 70.000 Euro

Ein Wasserschaden in der Krippe beschäftigt derzeit den Gemeinderat in Emersacker. Bekannt geworden war das Malheur bereits am Tag der letzten Ratssitzung Mitte Oktober. Nun ist man der Sache auf den Grund gekommen: Eine minimale Undichtigkeit an einer Hebeanlage, mit der das Abwasser einer Toilette im nicht unterkellerten Bereich des Kindergartens weg gepumpt wurde, hat einen Sachschaden in Höhe von 50.000 bis 70.000 Euro verursacht.

Michael Daum

Wasserschaden

Emersacker