"Käfighaltung" bei Einrichtung für Geflüchtete befürchtet

Emersackers jüngste Gemeinderatssitzung war nicht nur wegen Windradplanungen gut besucht; auch der Bauantrag zum Umbau und zur Erweiterung eines bestehenden Wohngebäudes als Unterkunft für Geflüchtete zog viele Interessierte in die Sitzung.

Der Antrag war schon zweiten Mal Thema im Emersacker Gemeinderat

Bereits im November 2024 wurde ein ähnlicher Antrag gestellt, damals mit 25 Betten in fünf Wohneinheiten, jetzt mit 28 Betten in drei Wohneinheiten. Bürgermeister Karl-Heinz Mengele erläuterte ausführlich die Gründe, die gegen das Projekt sprechen, wie Übersteigen der zulässigen Grundflächenzahl, fehlende Zustimmung der Nachbarn, offene Fragen zum Brandschutz und anderes mehr. Überdies widerspreche der Antrag dem Flächennutzungsplan. Wie schon im November 2024 wurde auch dieses Mal der Bauantrag abgelehnt, wobei die endgültige Entscheidung dem Landratsamt obliegt.

Emersackers Gemeinderat lehnt den Antrag wieder ab

Davon abgesehen kritisierten die Räte in mehreren Wortbeiträgen die Unterbringung von 28 Personen, zum Teil in kleinsten Zimmern mit Dachschrägen, was unter anderem mit dem Begriff „Käfighaltung“ kommentiert wurde. In Anbetracht der aktuellen Wohnungssituation sei entgegen gemachter Aussagen ein dauerhafter Aufenthalt der Geflüchteten zu erwarten.