Entdecken Sie die besten Freizeitangebote am Wasser im Landkreis Augsburg

Landkreis Augsburg

Gewässer erleben: Das sind die Freizeitangebote am Wasser im Landkreis

Flüsse und Bäche werden als Erlebnisorte sichtbar. „Gewässer erleben“ zeigt auf einen Blick, wo sich Wassererlebnisplätze und Gewässerlehrpfade befinden.
Von Severin Steinberger
    Kneippen ist Abkühlung pur.
    Kneippen ist Abkühlung pur. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Archivbild)

    Das neue Online-Tool „Gewässer erleben“ im Umwelt-Atlas des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zeigt auf einen Blick, wo man Freizeitangebote am Wasser finden kann. Das sind die Angebote für den Landkreis Augsburg.

