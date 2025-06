Tipps von Gartenexperten: So hält der Rosenzauber lange an

Bei Brigitte Winter blüht es prächtig: Ihr 200 Quadratmeter großer Rosengarten in Deubach ist derzeit ein wahrer Traum. Diese Freude an den edlen Blumen teilen derzeit viele Gartenbesitzer. Die Rosen zeigen sich in diesem Jahr von ihrer besten und üppigen Seite. Doch was kann man machen, damit der Zauber noch anhält? Wir haben Hobbygärtner nach ihren Geheimnissen für eine lange Blütenfülle gefragt.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Trockenheit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Blütenpracht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis