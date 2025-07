Viel zu entdecken beim sommerlichen Klosterhoffest in Thierhaupten

Das Klosterhoffest des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) im weiten Klosterrund fand diesmal bei sommerlichen Bilderbuchwetter statt. Zur Mittagszeit schlenderten am Sonntag mit vielen hunderten Besuchern auch Thierhauptens Bürgermeister Anton Brugger zwischen den Buden der insgesamt 78 Ausstellerinnen und Kunsthandwerkern. „Kommen, essen, glücklich sein“ brachte er seine Gefühlslage auf den Punkt und schaute mit etwas Argwohn auf seine Ehefrau Angelika, die schon längst das Einkaufsfieber gepackt zu haben schien und die zwei, drei Tüten mit sich trug. Wie den Bruggers ging es gestern vielen der tausenden Besucher: Das Klosterhoffest war ein besonderer Ort zum gemütlichen Verweilen.

Besonders Gartenliebhaber kommen auf ihre Kosten

Ein besonderer Ort bedeutet für viele Menschen ja auch der eigene Garten und für den gab es besonders viel zu entdecken. Wer den mit frischem Pflanzgut oder filigranen Porzellanschönheiten verschönern wollte, für den hatte Marie Dann aus Eppishofen das Richtige. Marie Dann von „DaWanda Holzwürmchen“ verkaufte gestern nämlich große Dekorblätter aus Holz und Palettenregale, die sich als Sichtschutz bewährt haben sollen. Während Dann am Sonntag erstmals das Flair des Klosterhoffestes spüren durfte, war Sabine Aninger aus Rain bereits zum dritten Mal als Ausstellerin mit dabei. „Das ist ein besonderer Markt und es macht mir besonders Spaß, die vielen Leute zu beobachten“, sagte sie. Zu viel Zeit hatte sie hierfür jedoch nicht, da sich viele Besucherinnen und Besucher für die Produkte ihrer „Bastel-Laune“ wie Traumfänger und Wandlichter interessierten.

Icon Galerie 26 Bilder Rund 80 Ausstellerinnen und Aussteller verwandeln das Kloster Thierhaupten samt Innenhof in einen Kunsthandwerkerhof. Ein Rundgang in Bildern.

Viele Gäste des Klosterhoffestes waren auch wegen des kulinarischen Angebots nach Thierhaupten gekommen. Traditionell wird nämlich an zehn großen Grillstationen der beliebte Schwenkbraten zubereitet. Seit 35 Jahren schwitzt hier zusammen mit rund 15 Helfenden auch Michael Grasinger kräftig und sengte sich aufgrund der großen Hitze des Buchenholz-Feuers die Härchen an den Unterarmen weg. Trotzdem war er mit Feuereifer dabei und freute sich, rund 1.000 Stück eingelegtes Schweinefleisch zu grillen und damit das Stammpublikum zu verwöhnen. Erstmals im Team der Griller war Robert Hirsch dabei der „voll motiviert“ seine Feuertaufe bestand und wohl auch im kommenden Jahr wieder mit dabei sein möchte. So auch der Fischerverein, der Makrelen und Forellen als Steckerlfisch frisch vor den Augen der Besucher zubereitete.

Icon Vergrößern Michael Grasinger gehört seit 35 Jahren zum Grillteam des beliebten Schwenkbratens. Ihm assistiert auch schon seit vielen Jahren Arthur Ruf (rechts). Foto: Claus Braun Icon Schließen Schließen Michael Grasinger gehört seit 35 Jahren zum Grillteam des beliebten Schwenkbratens. Ihm assistiert auch schon seit vielen Jahren Arthur Ruf (rechts). Foto: Claus Braun

Aufgrund der 40. Auflage hatte sich die Vorstandschaft des OGV im Vorfeld überlegt, das Jubiläum des Klosterhoffestes besonders zu feiern. Doch diese Planungen wurden schnell wieder verworfen! „Jedes Jahr ist es das schönste Fest für uns“, sagten gestern Nachmittag die erste Vorsitzende Katja Werner und Aussteller-Beauftragte Doris Molz unisono. „So wie es ist, ist es schön“, wird es uns von allen Seiten gespiegelt“, fügte Katja Werner hinzu. Überall spüre man trotz teils langer Anstellschlangen die gute Stimmung und höre viel Lachen der Beteiligten, auch wenn die ehrenamtliche Arbeit viel Schweiß von allen Beteiligten forderte.

Mit zünftiger Blasmusik im Hintergrund und unter großen schattenspendenden Sonnenschirmen erlebten die meisten der vielen Gäste einen gelungenen Tag in Thierhaupten und konnten dabei noch die eine oder andere Kleinigkeit für das eigene Heim und den eigenen Garten mit nach Hause nehmen.