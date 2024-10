Vortrag in Stadtbergen: Wann ist Krebs erblich?

Hollywoodstar Angelina Jolie erregte 2013 großes Aufsehen, als sie bekannt gab, sie habe sich die Brüste abnehmen lassen – wegen familiär erhöhter Brustkrebsgefahr. 2015 ließ sie sich aus demselben Grund auch die Eierstöcke und Eileiter entfernen. Was ist dran an der erblichen Krebsgefahr? Mit dieser Frage befasst sich die Oberärztin an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Leiterin des Brustzentrums des Uniklinikums, Prof. Dr. Nina Ditsch, in der Ärztlichen Vortragsreihe.

Grundsätzlich hält sie die Entscheidung der Schauspielerin für richtig. Durch eine Mastektomie (operative Entfernung der Brust) lasse sich das Brustkrebsrisiko bei genetischer Veranlagung von 70 auf 10 Prozent, das allgemeine Brustkrebs-Risiko, senken. Auch junge Frauen könnten von Brustkrebs betroffen sein, auch wenn er, frühzeitig entdeckt, in den meisten Fällen eine gute Prognose habe. Eierstockkrebs sei gefährlicher, weil er nur selten frühzeitig entdeckt werde.

Uniklinik Augsburg bietet eine Sprechstunde bei genetisch bedingtem Brustkrebs an

Nach Aussage von Ditsch wurde 1994 die erste Veränderung im menschlichen Genom gefunden, die auf Brustkrebsgefahr hinweist. Inzwischen sei ein Großteil der Gene identifiziert. Die Referentin beschäftigt sich nach eigenen Worten seit 2001 mit genetisch bedingtem Brustkrebs. Die Uniklinik bietet dazu eine spezielle Sprechstunde an. Wer in seiner Familie mehrere Krebsfälle beobachtet hat, sollte sich beraten lassen. Man kann dazu auch Verwandte mitbringen.

Der Fall Angelina Jolie hat viele Frauen dazu gebracht, in puncto genetisch bedingtem Krebs umzudenken. Manche vermieden es aus Angst oder Unsicherheit, zum ärztlichen Gespräch zu kommen, oder hielten sich an der Hoffnung fest, dass Knoten in der Brust vor allem in jungen Jahren oft gutartig sind. Dem hält sie entgegen, dass ein festgestellter Brustkrebs auf jeden Fall beeinträchtigender sei als eine spezielle Vorsorgeuntersuchung, die bei nachgewiesenem Risiko angeboten und auch vergütet wird. Eine Frau genauso wie auch ein Mann mit einem erblichen Risiko für Brustkrebs, welches in 50 Prozent der Fälle an die nächste Generation weitergegeben wird, hat außerdem Verantwortung für ihre Kinder.

Eine prophylaktische Mastektomie ist nicht die einzige Möglichkeit

Zur prophylaktischen Mastektomie gebe es Alternativen, fügt Ditsch hinzu. Eine Früherkennung schütze zwar nicht vor dem Krebs, entdecke ihn aber frühzeitig. Wie immer können die Besucher der Veranstaltung im Bürgersaal am Ende auch Fragen stellen. Der Vortrag „Wann ist Krebs erblich? Das Besondere am Beispiel Angelina Jolies“ findet am Montag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt. Eintritt: 5 Euro.