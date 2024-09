Zum ersten Schultag: Das raten "die Großen" den Schulanfängern

Die Aufregung ist groß bei den vielen Erstklässlern im Landkreis Augsburg, denn am Dienstag ist ihr großer Tag: Zum ersten Mal in ihrem Leben werden sie an diesem Morgen in die Schule gehen. Wochenlang haben sich die Schulanfänger auf diesen Tag vorbereitet, haben den Schulweg eingeübt, den Schulranzen ausgesucht und alle Hefte und Stifte fein säuberlich von Mama und Papa beschriften lassen. Was wird die Buben und Mädchen in der Schule wohl erwarten? Damit auch wirklich alles klappt, haben wir vier erfahrene Viertklässler gebeten, ein paar Tricks zu verraten. Was sollten die Neuen beim Schulstart auf jeden Fall tun und was funktioniert gar nicht gut? Hier kommen die Tipps von zwei Zwillingspaaren aus dem Augsburger Land.

Mit Süßigkeiten findet man schnell Freunde

Die Zwillingsbrüder Felix und Lukas Brodowski starten heute in die vierte Klasse. In Sachen Grundschullalltag sind sie inzwischen schon alte Hasen. Trotzdem dürfte es für die beiden Neunjährigen etwas aufregender werden, denn sie besuchen die neu gebaute Grundschule in Langweid, sodass auch für die beiden Viertklässler diesmal wieder alles ganz neu ist. Den Erstklässlern rät Felix, am besten gleich zu Anfang viele Süßigkeiten mitzubringen. Die sollen sie in der Klasse verteilen, denn Felix weiß genau: „Dann findet man ganz schnell neue Freunde“. Außerdem hat er herausgefunden, dass es keine gute Idee ist, die Kreide vom Lehrer zu verstecken. Felix erzählt, dass ein Klassenkamerad das mal gemacht habe. Als der Lehrer dann fragte, wo denn die Kreide ist, habe sein Freund als einziger geantwortet, dass er es nicht wisse. Damit war ziemlich klar, wer die Kreide versteckt hat und der Klassenkamerad bekam richtig Ärger.

Hausaufgaben aufschreiben, sonst vergisst man sie

Sein Bruder Lukas hat noch weitere Tipps: „Nicht in die erste Reihe setzen, weil da nur die Streber sitzen“, warnt er. Er selbst habe sich an seinem allerersten Schultag in die zweite Reihe gesetzt. Sein großer Bruder hatte ihm dazu geraten. Außerdem findet Lukas es wichtig, sich den Weg zur Schule und zum Klassenzimmer zu merken, damit man sich nicht verläuft. Auch mit den Hausaufgaben hat Lukas schon Erfahrungen gesammelt: „Man muss sie aufschreiben und sofort machen, sonst vergisst man sie“, berichtet er. Und das hat Konsequenzen: Wer in seiner Klasse zwei Mal die Hausaufgaben vergisst, muss sie zur Strafe doppelt machen.

Das Chillen in der Hollywoodschaukel hat ein Ende, die Schulranzen sind schon gepackt: Ciara und Ramòn König aus Walkertshofen haben die Grundschule nun hinter sich gebracht und geben Erstklässlern hilfreiche Tipps zum Schulstart. Foto: Carmen Janzen

Weitere Profi-Tipps haben die zehn Jahre alten Zwillinge Ciara und Ramòn König aus Walkertshofen parat. Sie haben die Grundschule in Langenneufnach verlassen und starten nun in die fünfte Klasse in Fischach. „Schnell essen in der Pause ist wichtig, dann hat man anschließend mehr Zeit zum Spielen“, weiß Ciara. Ein typisches Mädchenproblem spricht sie auch an: „Geht nicht zu zweit oder zu dritt aufs Klo. Das dauert viel zu lange, weil dann alle ratschen.“

Zuspätkommen ist peinlich

Ramòn rät den Erstklässlern unter der Woche immer früh aufzustehen am Morgen: „Weil Zuspätkommen ist peinlich und man bekommt ein bisschen Ärger.“ Und viel lernen sei wichtig, „dann kommt man auch in die nächste Klasse. Das schafft man nicht, wenn man alle Tests vermasselt“. Ramòn macht darauf aufmerksam die Schulmaterialien sorgsam zu behandeln. „Ihr sollt vor allem mit den Büchern ordentlich umgehen, sonst müssen die Eltern die Bücher am Schuljahresende bezahlen. Und ich habe noch einen Tipp. Spitzt Eure Holz- und Bleistifte immer schon daheim, damit sie im Unterricht einsatzbereit sind.“ Damit der Start in der ersten Klasse von Beginn an klappt, rät Ciara: „Seid immer freundlich und helft anderen, dann findet ihr schnell neue Freunde.“ Ramòn ergänzt: „Und macht keinen Quatsch, sonst gibt es Schimpf.“

Vor dem Schulstart nervös sind übrigens nicht nur Erstklässler. Auch die Walkertshofer Zwillinge sind sehr gespannt auf den Schulwechsel. Denn nach der Grundschule in Langenneufnach, geht es künftig nach Fischach in eine ganz neue Schule. „Immerhin kennen wir das Gebäude von der Nachmittagsbetreung schon, trotzdem sind wir sehr aufgeregt“, sagt Ciara.