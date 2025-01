Die Einsätze über Stunden und Tage waren selbstverständlich

Die Neuwahlen der Vorstandschaft und der beiden Kommandanten standen im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erlingen. Im weiteren Fokus des Rückblicks waren die Berichte der Vorstandschaft über die Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr, bei der die Einsätze auch bei der Erlinger Wehr großes Engagement erfordert hatten. Weiter standen Ehrungen langjähriger aktiver Feuerwehrleute sowie passiver Vereinsangehöriger auf dem abendliche Programm. Die Neuwahl für die folgenden sechs Jahre brachte folgendes Resultat: Erster Vorsitzender ist Patrick Gerblinger, sein Stellvertreter Maximilian Deller, der neu im Vorstand ist. Die Kasse verwaltet Matthias Wolfert, Schriftführer ist Bernhard Kraus, dem als Kindergruppenleiterin seine Schwester Bianca Kraus zur Seite steht. Kassenprüfer sind Jörg Gebhard und Benedikt Haider (neu). Als Beisitzer fungieren Jugendbetreuer Daniel Schäfer und Tobias Zärle. Derzeit zählt die Erlinger Feuerwehr 246 Mitglieder, Tendenz steigend.

In seinem Bericht über gesellige Ereignisse im vergangenen Jahr stellte Gerblinger die Mitwirkung bei der Maifeier, den gut besuchten Tag der offenen Tür, die Teilnahme am Fronleichnamsgottesdienst und an der Prozession, das Weißwurstfrühstück sowie den jährlichen Kameradschaftsabend und zum Jahresabschluss die Teilnahme am Volkstrauertag in den Vordergrund. Den Einsatzkräften, die bei der Hochwasserwasserkatastrophe bis an ihre körperlichen Grenzen gegangen waren sowie deren Familien sprach der Vorsitzende ein großes Dankeschön und Lob aus. „Gerade der Hochwassereinsatz hat gezeigt, dass da viele private Dinge in die zweite Reihe treten mussten“, so Gerblinger. Die Einsätze über Stunden und Tage seien selbstverständlich gewesen.

FFW leidet weiter unter Platzmangel

Bedauerlich fand der Vorsitzende, dass die Machbarkeitsstudie der Marktgemeinde für einen Neu- oder Ausbau des Feuerwehrhauses der Erlinger Wehr eingestellt wurde. Meitingens Zweite Bürgermeisterin Claudia Riemensperger erklärte dazu, dass die Haushaltsmittel dafür derzeit nicht zur Verfügung stünden. Lobende Worte fand Riemensperger für die aktive Wehr: „Hier in Erlingen herrscht eine tolle und gesunde Atmosphäre untereinander, alle ziehen an einem Strang und engagieren sich bei Tag und Nacht zum Wohl der Bevölkerung, wenn es nötig ist.“

Kommandant Andreas Sladetzek teilte mit, dass derzeit 52 aktive Feuerwehrler im Alter von 16 bis 65 Jahren (neun Damen und 43 Herren) sich aktiv bei der Erlinger Wehr engagieren. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem 21 Einsätze und 18 Übungen verzeichnet, eine Besichtigung der Kreisinspektion vorgenommen und eine Leistungsprüfung von 17 Feuerwehrleuten erfolgreich abgelegt sowie einige Sonderübungen absolviert. Sladetzek erinnerte daran, dass er bereits bei der letzten Jahreshauptversammlung auf den Platzmangel im Feuerwehrhaus verwiesen hatte und daraufhin ein Antrag auf Verbesserung an den Gemeinderat gestellt wurde. Die räumlich angespannte Situation betreffe besonders die Kinder- und Jugendfeuerwehr. „Wir kennen die derzeitige finanzielle Situation der Marktgemeinde, hoffen aber, dass wir dieses Jahr zumindest eine Planung für dieses Anliegen anregen können“, so Sladetzek.

Jugendwart Bernhard Kraus informierte über die Lage im Jugendbereich. 16 Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren nehmen regelmäßig an den Jugendübungen teil. 18 Übungen und eine Funkübung wurden durchgeführt, außerdem die Brandschutzerziehung viermal. Auch habe man an der 24-Stunden-Übung mit den Ortsteilwehren in Meitingen teilgenommen. Im geselligen Bereich gehörten unter anderem ein Zeltlager am Lech, eine Schnitzeljagd und eine Schlauchboottour zu den Highlights. Kinderleiterin Bianca Kraus schilderte, dass derzeit 35 Kinder zum Kreis der Kinderfeuerwehr gehören. „Wir hatten sieben Abgänge, davon wechselten sechs Kinder jedoch zur Jugendfeuerwehr, die an insgesamt 15 Gruppenstunden über das Jahr verteilt teilnahmen“, informierte sie ihre Zuhörerinnen und Zuhörer. Vier Betreuerinnen leisteten über das Jahr hinweg 137,5 Stunden. Über einen gesunden Finanzhaushalt, der von den beiden Revisoren Jörg Gebhard und Martin Gerblinger geprüft und als lobend geführt bezeichnet wurde, informierte Finanzverwalter Matthias Wolfert die Versammlung.

Viele aktive und passive Mitglieder wurden geehrt

Unter den zahlreichen Jubilaren der FFW Erlingen: Die neuen Ehrenmitglieder Rudolf Nitsche (Fünfter von rechts) und Wilhelm Zärle (Sechster von rechts). Foto: Peter Heider

Abgerundet wurde die Versammlung mit Ehrungen und Auszeichnungen langjähriger passiver sowie auch aktiver Vereinsmitglieder. 25 Jahre aktiv dabei sind Martin Hörmann, Benjamin Mayr, Daniel Schäfer, Andreas Sladetzek sowie Tobias und Julia Zärle. 40 Jahre aktiv macht Erich Schmid mit, 50 Jahre Wilhelm Zärle. Unter den passiven Mitgliedern sind 25 Jahre dabei Tobias Wolf sowie 50 Jahre Herbert Mayer, Alois Meister, Ehrenvorstand Wolfgang Schwarz, Klemens Suiter und Ernst Wagner. Auf 60 Jahre als passives Mitglied kann Alois Reiner zurückblicken. Zu Ehrenmitgliedern wurden Rudolf Nitsche und Wilhelm Zärle ernannt.

