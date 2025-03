Kabinentrakt renoviert und neue Spielstandanzeige in Erlingen installiert

Bei der diesjährigen Hauptversammlung des SV 1967 Erlingen konnte der erste Vorsitzende Christian Bayer über ein erfolgreiches sportliches Vereinsjahr berichten. In seinem ausführlichen Rückblick hob er besonders das Herbstfest, den Edeka-Stoll-Jugendcup, den gut besuchten Kinderfaschingsball und das erstmalige 7/11-Meter-Turnier hervor. „Diese gesellschaftlichen Veranstaltungen trugen nicht nur zu einer gesunden Gemeinschaft bei, sondern stärkten auch den Zusammenhalt in unserem Verein“, freute sich Bayer. Dabei erinnerte er auch an die Unterstützung durch Vereinsmitglieder und Sponsoren, die maßgeblichen Anteil an den Renovierungs- und Umbauarbeiten am Sportgelände haben. Inzwischen sei der Kabinentrakt erfolgreich renoviert und eine elektronische Spielstandanzeige am Hauptplatz installiert.

Die Abteilungsleiter der Sparten Turnen, Theater, Bushido und Fußball konnten ebenfalls über zahlreiche sportliche Erfolge berichten. Besonders im Damen- und Jugendfußball, die Aushängeschilder des Erlinger Traditionsverein, seien bedeutende Erfolge erzielt worden. Auch mit dem aktuellen Auftreten der 1.-Herren-Mannschaft in der Kreisklasse zeigte man sich zufrieden. Und auch die Theaterabteilung hätte ihr Publikum im letzten Jahr an mehreren Spieltagen mit dem Dreiakter „Kaufhaus in Trouble“ begeistern können, während die Abteilung Bushido, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, diverse Lehrgänge besucht habe, was 2025 fortgesetzt werden solle.

Wolfgang Schaffer wurde für seine langjährige erfolgreiche Vorstandstätigkeit im Kreise des SV Erlingen vom Bayerischen Landessportverband mit der Verdienstnadel in Gold mit grünem Kranz ausgezeichnet. Foto: Peter Heider

Ehrungen langjähriger Vereinsangehöriger

Geehrt wurden von Vorstand Christian Bayer langjährig Aktive, darunter für 50 Jahre Mitgliedschaft Adolf Malcher und für 45 Jahre Ernst Eckl. 40 Jahre Mitglied sind Gustav Herber, Victoria Leix, Maria Ongyerth, Roswitha Vicente, Sieglinde und Werner Walter sowie Gudrun Wiedemann. Für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde Markus Buffy, Martin Kratzer und Jürgen Sternegger.