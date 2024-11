Leuchtende Augen beim Martinsumzug durch Erlingen

Das Wetter hätte besser sein können, doch die Kinder waren begeistert. Etwa 100 Kindergartenkinder, begleitet von ihren Eltern, Omas und Opas sowie zahlreichen Neubürgern zogen in einem leuchtenden Laternenumzug durch Erlingens Straßen, von der St. Martinskapelle am Friedhof bis in den Hof am Haus der Kinder. Wie jedes Jahr wurden die singenden Buben und Mädchen von der Freiwilligen Feuerwehr sicher begleitet. Für die musikalische Gestaltung sorgte das Jugendorchester des Musikvereins Erlingen. Singend und musizierend wurde die Martinslegende im Schein des flackernden Lagerfeuers vorgetragen, gespielt von Ansgar Mann (Bettler) und Michael Koschta (Soldat). Mit köstlichem Gebäck und warmen Getränken war für das leibliche Wohl der großen und kleinen Besucher gesorgt.

