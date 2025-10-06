Erntedank mit hohem Besuch aus Jerusalem

Abt Nikodemus Schnabel aus Jerusalem gab beim Erntedank-Gottesdienst in der Thierhaupter Pfarrkirche St. Peter und Paul den Schlusssegen. Im Vordergrund wurden die verschiedenen Früchte in einem Holzrahmen-Kreuz präsentiert. Dazu gehören auch verschiedene Bierflaschen - denn auch Hopfen und Malz mussten gedeihen. Das, so merkte der Abt an, hatte er bislang noch nie gesehen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!