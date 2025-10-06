Icon Menü
Erntedank in Thierhaupten

Thierhaupten

Erntedank mit hohem Besuch aus Jerusalem

In Thierhaupten fiel das 1275. Jubiläum des Thierhaupter Klosters auf Erntedank.
Von Claus Braun
    Abt Nikodemus Schnabel aus Jerusalem beim Schlusssegen an Erntedank in Thierhaupten.
    Abt Nikodemus Schnabel aus Jerusalem beim Schlusssegen an Erntedank in Thierhaupten. Foto: Claus Braun

    Abt Nikodemus Schnabel aus Jerusalem gab beim Erntedank-Gottesdienst in der Thierhaupter Pfarrkirche St. Peter und Paul den Schlusssegen. Im Vordergrund wurden die verschiedenen Früchte in einem Holzrahmen-Kreuz präsentiert. Dazu gehören auch verschiedene Bierflaschen - denn auch Hopfen und Malz mussten gedeihen. Das, so merkte der Abt an, hatte er bislang noch nie gesehen.

