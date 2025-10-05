Der prachtvolle Erntedankaltar in Herbertshofen

In der Kirche St. Clemens in Herbersthofen wechseln sich die Gartenbauvereine aus Erlingen und Herbertshofen jedes Jahr mit dem Erntedankaltar ab. Dieses Jahr hat der Erlinger Verein mit seinem Vorsitzenden Josef Foag den prächtigen Dankaltar gestaltet.

