Erntedankaltar in der Kirche St. Clemens in Herbertshofen

Meitingen

Der prachtvolle Erntedankaltar in Herbertshofen

In der St.-Clemenskirche in Herbertshofen hat der Gartenbauverein von Erlingen einen reichen Erntedankaltar aufgestellt.
Von Peter Heider
    Erntedankaltar in St. Clemens in Herbersthofen.
    Erntedankaltar in St. Clemens in Herbersthofen. Foto: Peter Heider

    In der Kirche St. Clemens in Herbersthofen wechseln sich die Gartenbauvereine aus Erlingen und Herbertshofen jedes Jahr mit dem Erntedankaltar ab. Dieses Jahr hat der Erlinger Verein mit seinem Vorsitzenden Josef Foag den prächtigen Dankaltar gestaltet.

