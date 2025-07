Junge Schachspieler messen sich bei Meisterschaft in Gersthofen

Die Kinder blicken konzentriert auf die Bretter vor ihnen. Die Eltern schauen ihnen gespannt zu. In der Stadtbibliothek Gersthofen fand am Wochenende zum ersten Mal eine Schachmeisterschaft für Kinder statt. Klaus Greiner, einer der Organisatoren des Schachclubs aus zeigte sich erfreut, dass so viele Kinder gekommen waren. Den Verein gibt es nun seit mehr als 75 Jahren und die Hoffnung ist groß, dass so wieder neue Mitglieder hinzukommen.

