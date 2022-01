Das steckt im Senf aus Konradshofen

Plus Senf ist gesund. Auf dem Kräuterhof in Konradshofen stellt Familie Gattinger ihn selbst hier. Die Frauen wissen, warum Senf keines falls zu früh gegessen werden sollte. / Serie (9)

Wer die Produkte vom Bio-Kräuterhof Gattinger kennt, der weiß, dass sie meist fruchtig sind. Wenn die Obsternte ansteht, ist hier Hochsaison. Ein Produkt jedoch können Hermine Gattinger und ihre Tochter Ulrike das ganze Jahr über herstellen und verkaufen: den Senf.