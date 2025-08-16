Was wird aus der evangelischen Kirche Welden?

Noch kommen Gläubige zu den Gottesdiensten in die evangelische Kirche. Doch nicht mehr lange, denn die Landeskirche Bayern hat entschieden, dass aufgrund knapper Kassen nur noch eine Kirche pro Gemeinde unterstützt und erhalten werden soll. Dieser mehrjährige Prozess betrifft laut Peter Dittrich vom neu gegründeten „Evangelischen Gemeindeverein Welden“ auch die hiesigen Kirchengemeinden mit den Gebäuden in Adelsried, Dinkelscherben, Welden und Zusmarshausen. In einem Ort gib es Pläne für eine Weiternutzung.

Drei der genannten Gebäude müssen einer anderen Nutzung zugeführt oder sogar verkauft werden. Dazu gehört auch die St.-Thomas-Kirche in Welden. Dittrich befürchtet, dass dadurch das evangelische Leben zurückgehen oder sogar ganz beendet werden könnte. Als Verein möchten die sieben Gründungsmitglieder dahingehend entgegenwirken, indem sie viele Tätigkeiten, für die derzeit noch Geld ausgegeben wird, ehrenamtlich organisieren und neue Ansätze der Gemeindearbeit entwickeln, um so die Kirche als lebendigen Ort zu erhalten. Auch ist demnächst eine Kontaktaufnahme mit der Kirchenleitung vorgesehen, um eine konkrete Zusammenarbeit zu planen.

Weldener Verein will Kirchenräumen erhalten

„Es gibt viele Ideen für eine soziale und kulturelle Nutzung“, sagt Dittrich. Dabei möchte der Verein alle Christen ansprechen. Den Schwerpunkt setzen sie auf Gebete für Kirche und Staat, Bibelstunden für Erwachsene und Kinder. Der Verein plant das kulturelle Leben mit Musik und Konzerten zu gestalten, auch Seelsorge soll betrieben werden. Geplant sind zudem Seniorenarbeit und diakonische Angebote für Jung und Alt. Die Taize-Andachten sollen weiter abgehalten werden. „Wir sind voller Tatendrang und offen für weitere Ideen“, so Peter Dittrich.

Der Evangelische Gemeindeverein Welden hofft, damit die finanziellen Mittel für den Erhalt des Kirchengebäudes zu erwirtschaften, um später auch damit notwendige Reparaturen bezahlen zu können. Früher waren die Räume, die in den Jahren 1999/2000 umgebaut wurden, ein Wirtschaftsgebäude des Staatlichen Forstamts Welden.