Will Martin Sailer Landrat im Kreis Augsburg bleiben?

Martin Sailer strebt eine weitere Amtszeit als Landrat an. Das erklärte er vor wenigen Tagen exklusiv in einem Gespräch. Die Nominierung findet Mitte September in Stadtbergen statt. Der 55-jährige Betriebswirt ist seit 2008 im Amt - eine Zeitspanne voller weltpolitischer Herausforderungen, die Auswirkungen vor Ort hatten.

Sailer kann Krisen: Mit der erstmaligen Wahl zum Landrat kam die Finanzkrise nach Deutschland. Die Blase des US-Immobilienmarktes war geplatzt, die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit sorgte für einen beispiellosen Konjunktureinbruch. Einige Jahre später traf die Flüchtlingskrise den Landkreis. Schnell mussten Unterkünfte her, Turnhallen wurden zu Auffanglagern. Dann kam Corona, mit allen Sorgen, Ängsten und Ungewissheiten. Sailer: „Wir haben die Bilder von Bergamo gesehen und wussten nicht, was da auf uns zukommt.“

Pandemie fordert Sailer als Landrat besonders

Die Corona-Pandemie war für Sailer die größte Herausforderung als Landrat – psychisch, physisch und emotional. „Die Verantwortung für über 260.000 Menschen zu haben und Entscheidungen treffen zu müssen, von denen keiner von uns wusste, ob sie wirklich richtig sind, war für mich eine immense Herausforderung und Belastung, auch wenn ich das nach außen selten gezeigt habe. Es ging schließlich um Gesundheit und Leben – nicht um eine Baugenehmigung“, sagt er. Während der Pandemie habe er Anfeindungen und Drohungen erlebt.

„Ich messe solchen anonymen Angriffen jedoch nur begrenzt Bedeutung bei. Mein Ziel ist der Dialog – auch dann, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Nur so lassen sich gemeinsam Lösungen finden. Wer hingegen anonym beleidigt und bedroht, hat kein Interesse an einem konstruktiven Austausch. Da geht es nur darum, Wut abzulassen – und das kann und will ich nicht überbewerten.“ Im Rückblick sagt Sailer selbstkritisch: „Es ist sicherlich nicht alles richtig gelaufen. Aber wir sind gut durch die Krisen gekommen.“

Einfluss für die Menschen nutzen

Sailer ist Politprofi, manche nennen ihn auch den „Schwabenherzog“. Schließlich ist er nicht nur Landrat des drittgrößten bayerischen Landkreises, sondern auch Bezirkstagspräsident. „Diesen Einfluss versuche ich für die Menschen einzusetzen“, sagt Sailer. So lasse sich anders auftreten und die Region habe ein anderes Gewicht. Zum Beispiel in der Landeshauptstadt.

Er ist bekannt dafür, dass er bei der Landespolitik in München gerne aneckt. „Das muss man auch, wenn es um die Interessen des Landkreises geht“, sagt Sailer. Das will er auch in Zukunft so machen. Das Hauen und Stechen gehört zum politischen Geschäft. Im Landkreis fährt Sailer eine andere Strategie.

Sailer will Brücken bauen - für den Landkreis Augsburg

Er will Brücken bauen. „Mit Streit funktioniert das meistens nicht“, sagt er über die Arbeit im Kreistag. „Trotzdem darf und muss man kontrovers um Lösungen ringen und anderer Meinung sein dürfen.“ Ein Landrat, der polarisiert, würde nicht so viel erreichen. Sailer: „Wir haben aber viel angestoßen.“ Wenn er „wir“ sagt, dann meint er seine Kollegen und den Kreistag. Vor einem Jahr wurde das neue Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen eröffnet, demnächst ist die Sanierung des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß abgeschlossen.

Auf Erreichtem will er sich nicht ausruhen. Er sagt: „Wir stehen vor weiteren großen Herausforderungen.“ Die soziale Landschaft, die Zukunft der Wertachkliniken oder das „Megathema“ Bildung – für Sailer sind das die spannenden Zukunftsthemen.

Miteinander und Füreinander sind für ihn mehr als nur Floskeln

Ein anderes Thema, das Sailer besonders am Herzen liegt: der gesellschaftliche Zusammenhalt. Er sei in einer Zeit, in der alles zunehmend digital wird, enorm wichtig. „Man sieht bei uns auch, wie stark das Ehrenamt ist. Es ist das Rückgrat unserer Gesellschaft“, sagt Sailer und betont, dass das für ihn keine Floskel ist. Er will das Ehrenamt stärken und die Menschen, die sich engagieren, besser sichtbar machen. „Wir brauchen als Gesellschaft mehr miteinander und mehr füreinander.“ Das Thema soll eine Säule seiner nächsten Amtszeit werden.