Wenn Familien in Fischach Hilfe benötigen: Das leistet die Familienstation

Familien, die Probleme haben oder Hilfe benötigen, können sich an die Familienstation Fischach wenden, deren Träger das Frère-Roger-Kinderzentrum ist. Sie bietet Unterstützung bei Erziehungsfragen, bei Herausforderungen im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung der Eltern sowie Hilfe bei der Bewältigung von Behördenangelegenheiten. Geleitet wird die Familienstation von Sozialpädagogin Kirsten Strobel, die Familien in besonderen Lebenssituationen oder bei der Integration berät und bei Themen wie Autismus oder Epilepsie unterstützt. Auch fehlende Betreuungsmöglichkeiten vor Ort sind laut Kirsten Strobel häufig ein Thema, das von Hilfesuchenden angesprochen wird. „Der Bedarf an unseren Angeboten ist hoch und wird von vielen Menschen aktiv in Anspruch genommen. Auch unsere Veranstaltungen wie das Jobcentercafé stoßen regelmäßig auf großes Interesse. Hier können sich Eltern, die nach der Elternzeit wieder ins Berufsleben einsteigen möchten, über ihre Möglichkeiten informieren“, erklärt Kirsten Strobel. Zudem ist heuer die Einführung einer Zwergenwerkstatt für Eltern mit Kleinkindern im Alter bis zwei Jahren geplant, um Gemeinschaft zu fördern und die Eltern in ihrer Rolle zu unterstützen.

Interessante Vorträge rund um das Thema Erziehung

Aber auch viele Eltern, die keine nennenswerten Probleme mit ihren Kindern haben, nutzen das Angebot der Familienstation und besuchen Veranstaltungen. Dabei spielt die Vernetzung der Familienstation mit Kindertagesstätten und Schulen eine zentrale Rolle. Eine dieser Veranstaltungen ist der Fachvortrag, der sich gezielt an Eltern von Kita- und Schulkindern richtet. Im letzten Vortrag ging es beispielsweise um eine gute Bindung zwischen Eltern und Kindern.

Die Familienstation, die es seit 2015 in Fischach gibt, wird refinanziert von der Marktgemeinde Fischach und dem Amt für Jugend und Familie des Landkreises Augsburg, das die Familienstation auch fachlich unterstützt. Für den Fischacher Bürgermeister Peter Ziegelmeier ist die Einrichtung sehr wichtig, da es vor Ort viele Familien und auch viele alleinerziehende Mütter gibt. „Wir sehen, dass der Bedarf für Familien gegeben ist. Daher unterstützt die Marktgemeinde die Einrichtung finanziell und stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung“, so Ziegelmeier. Die Beratungs- und Unterstützungsleistungen sind deshalb für Familien kostenfrei.

Beratung auch anonym möglich

Nennenswerte Unterschiede zwischen Familienstationen auf dem Land und der Stadt sieht Kirsten Strobel nicht: „Die Anliegen sind ähnlich und wir bieten in allen Fällen eine individuelle Beratung, die auf die jeweiligen Bedürfnisse und Lebensumstände zugeschnitten ist.“ Die Familienstation in Fischach bietet allen Familien in und um Fischach Unterstützung und Beratung unabhängig von sozialer, gesellschaftlicher oder religiöser Herkunft und Zugehörigkeit. Eltern können sich auch anonym an die Familienstation wenden. „Besonders am Herzen liegt mir, die Vernetzung von Familien vor Ort zu fördern. Denn nur durch gegenseitige Unterstützung können wir eine Gemeinschaft aufbauen, in der sich jeder Einzelne stark und geborgen fühlt“, betont Kirsten Strobel.

Die Familienstation Fischach ist donnerstags von 10 Uhr bis 12 Uhr besetzt. Für Vergabe von Terminen ist Kirsten Strobel unter der Telefon-Nr. 08236/9589549, 0175/1867047 oder per Mail: info@familienstation-fischach.de erreichbar.