Insgesamt 200 begeisterte Rennradfahrer begleiteten Georg Zimmermann (ganz links) bei wunderschönem Herbstwetter am Sonntag bei seiner Tour. Der Augsburger, der schon an der Tour de France teilgenommen hat, startete den sogenannten Fanride in Stadtbergen und radelte dann durch die Stauden. Zielpunkt waren Stadtbergen.

Andreas Lode Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Georg Zimmermann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tour de France Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis