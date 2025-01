So wird in Dinkelscherben heuer Fasching gefeiert

Die fünfte Jahreszeit geht in die heiße Phase. Auch in Dinkelscherben und seinen Ortsteilen finden im Februar und März zahlreiche Faschingsveranstaltungen für ein breites Publikum aller Generationen statt. Das sind die Highlights:

Kinderfasching und Kaffeekränzchen Kleine Käsperle können sich heuer am Rosenmontag (3. März) für den Kinderball im Vereinsheim Grünenbaindt in Schale schmeißen. Dieser beginnt um 14 Uhr. Etwas ruhiger, dafür aber mit fröhlichem Schlemmen und Ratschen wird es beim Kaffeekränzchen im Vereinsheim Grünenbaindt (16. Februar) sowie im Vereinsheim Fleinhausen (1. März). Beginn ist um 13.13 Uhr.

Veranstaltungen zum Fasching 2025 in Dinkelscherben

Faschingsbälle Auch das Angebot für die großen Narren gestaltet sich heuer wieder sehr abwechslungsreich und für Feierlaunige bestimmt auch anstrengend. Den Anfang machen die beiden Faschingsbälle in Häder im „Scharfen Eck“. Der Feuerwehr- und Sängerball findet am Freitag, 24. Januar., und der Schützenball am Freitag, 7. Februar, im Vereinsheim, jeweils ab 20 Uhr statt. Dort haben die Partybands „Wed Hot Chili Peppers“ und die „Partydogs“ bereits zugesagt. Am Samstag, 15. Februar, wird in Fleinhausen gefeiert, und zwar beim Schieß- und Spritzball im Verensheim. Hier legen DJ Kermit & Mike auf und es kommen die Zusamtaler Bettschoner und das Männerballett Freihalden zu Besuch.

Zum großen Faschingswochenende lockt die feucht-fröhliche „Zimptertie“ im Musikerheim Dinkelscherben, am rußigen Freitag (28. Februar). Am nächsten Tag, Samstag 1. März, geht es ab 21 Uhr zur „Fastnacht mit den Geggen Gaggas“ im Deutschen Haus. Die Dinkelscherbener Spaß-Punk Band feiert einen grotesken Karneval, unter anderem mit der Rockband „Fire & Steel“ und anderen Showeinlagen. Zum Abschluss legt DJ Baba Streusand auf. (mick)

Dinkelscherbener Faschingskalender 2025 Freitag, 24. Januar, 20 Uhr: Feuerwehr/Sängerball im Vereinsheim Häder

Samstag, 1. Februar, 19.30 Uhr: Schützenball im Vereinsheim Ettelried

Freitag, 2. Februar, 20 Uhr: Schützenball im Vereinsheim Häder

Samstag, 15. Februar, 20 Uhr: Schieß. und Spritzball im Vereinsheim Fleinhausen

Sonntag, 16. Februar: Kaffeekränzchen im Vereinsheim Grünenbaindt

Samstag, 22. Februar, 14 Uhr: Kaffeekränzchen und Kinderfasching in der Alten Schule Anried

Sonntag, 23. Februar, 14 Uhr: Kinderball im Vereinsheim Ettelried

Freitag, 28. Februar, 19 Uhr: Zimpertie im Musikerheim Dinkelscherben

Samstag, 1. März, 13.13 Uhr: Kaffeekränzchen im Vereinsheim Fleinhausen

Samstag, 1. März, 21 Uhr: Fastnacht mit den Geggen Gaggas im Deutschen Haus in Dinkelscherben

Montag, 3. März, 14 Uhr: Kinderball im Vereinsheim Grünenbaindt

Montag, 3. März, 20 Uhr: Rosenmontagsball im Vereinsheim Ettelried