1928 zog der erste Faschingsumzug durch Gersthofen

Der erste Faschingsumzug in Gersthofen war für lange Zeit auch gleich der Letzte: Dieser legendäre Umzug fand 1928 statt. Mit einem Zeitungsaufruf hatte ein Einberufer vorab sämtliche Vereinsvorstände aus Gersthofen zu einer „dringenden Angelegenheit“ am Sonntag, 15. Januar 1928, nach dem Vormittagsgottesdienst in das Nebenzimmer der Gastwirtschaft von Josef Seitz gebeten. Hier ging es um die Vorbereitung des Faschingszugs. Mit viel Fleiß und Ideen gingen die örtlichen Vereine und Privatpersonen an die Vorbereitungen für den Gaudiwurm. Doch damals wie heute stellten sich den Veranstaltern so manche Schwierigkeiten in den Weg.

