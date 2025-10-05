Ein Hoch auf die Seele Thierhauptens

„Bayern ist Klosterland“, sagte Bayerns Landtagspräsidentin am Sonntag in Thierhaupten. Ilse Aigner betonte, dass Klöster Orte mit besonderer Anziehungskraft waren und immer noch sind. Sie gehörte zu den rund 150 geladenen Gästen, die gemeinsam das 1275. Jubiläum des Thierhaupter Klosters feierten. Allerdings wurde der geplante große Empfang im Klosterinnenhof vom Sturm regelrecht verweht. Im schmucken Kapitelsaal des Klosters bezeichnete die Präsidentin Klöster als Orte, wo besondere Momente der Ruhe genossen werden können und Menschen zusammenfinden. „Ihr Kloster strahlt eine greifbare, phantastische Stimmung auf mich aus“, sagte sie.

Thierhaupten feiert 1275 Jahre Kloster Icon Galerie 49 Bilder Das Thierhaupter Kloster ist 1275 Jahre alt. Das wurde mit vielen Gästen zwei Tage lang gefeiert. Unter anderem Landtagspräsidentin Ilse Aigner war dabei.

Diesen Zugang fand auch Abt Nikodemus Claudius Schnabel vom Kloster Dormitio in Jerusalem. Zusammen mit Abt Theodor Hausmann vom Kloster St. Stephan in Augsburg und dem Ortsgeistlichen Pfarrer Werner Ehnle zelebrierte er das denkwürdige Pontifikalamt in der ehemaligen Klosterkirche und heutigen Pfarrkirche St. Peter und Paul. Nachdem Abt Nikodemus bereits im vergangenen Jahr in Thierhaupten weilte, bekannte er, dass er sich sehr wohlfühle an diesem „unfassbar geschichtsträchtigen Ort“. Besucherinnen und Besucher würden schnell merken, dass das Kloster „Die Seele des Ortes“ ist.

Icon vergrößern Mit zahlreichen Gästen feierte Thierhaupten das 1275. Jubiläum seines Klosters. Die Hauptakteure beim Festakt „1275-Jahre-Kloster Thierhaupten“ von links nach rechts: Nadine Quis, die Vorsitzende Freundeskreis Kloster Thierhaupten, Abt Theodor Hausmann, Bezirksheimatpfleger Christoph Lang, Abt Nikodemus Schnabel, Vertreter aus der Ukraine, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Karl Prinz von Bayern mit Prinzessin Zugey, Schwester Daniela Gabor (Deutsches Hospiz St. Charles Jerusalem), Frau Kissling und Ehemann Christoph Kissling (Partnergemeinde Anzefahr) und Bürgermeister Anton Brugger. Foto: Claus Braun Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Mit zahlreichen Gästen feierte Thierhaupten das 1275. Jubiläum seines Klosters. Die Hauptakteure beim Festakt „1275-Jahre-Kloster Thierhaupten“ von links nach rechts: Nadine Quis, die Vorsitzende Freundeskreis Kloster Thierhaupten, Abt Theodor Hausmann, Bezirksheimatpfleger Christoph Lang, Abt Nikodemus Schnabel, Vertreter aus der Ukraine, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Karl Prinz von Bayern mit Prinzessin Zugey, Schwester Daniela Gabor (Deutsches Hospiz St. Charles Jerusalem), Frau Kissling und Ehemann Christoph Kissling (Partnergemeinde Anzefahr) und Bürgermeister Anton Brugger. Foto: Claus Braun

In seiner Predigt ging er auf die Lesung aus dem Buch Habakuk ein und machte deutlich, warum einer der Benediktinischen Leitsätze die „Herausforderungen des Bleibens“ ist. Freilich hatte er dabei auch die seit Jahren schwierige und gefährliche Zeit für sein Kloster in Jerusalem im Blick, über die er nachmittags beim Festakt unter dem Leitsatz „Hoffnungsinsel in einem Ozean voll Leid“ sehr nachdenklich und anschaulich referierte.

Auch ein Prinz ist unter den Thierhaupter Ehrengästen

Beim Festakt begrüßte Bürgermeister Anton Brugger weitere hochkarätige Persönlichkeiten. Neben „unserer Patrona Bavariae“ Ilse Aigner, so Brugger, auch als quasi Nachfolger des Klostergründers Herzog Tassilo III, Karl Prinz von Bayern mit seiner Prinzessin Zugey, Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz, Schwester Daniela Gabor vom Deutschen Hospiz St. Charles in Jerusalem oder auch Vertreter aus der Ukraine und der befreundeten Stadt Anzefahr in Hessen.

Icon vergrößern Das feierliche Pontifikalamt in der ehemaligen Klosterkirche St. Peter und Paul zelebrierten Abt Theodor Hausmann, Abt Nikodemus Schnabel und der Ortsgeistliche Pfarrer Werner Ehnle (von links nach rechts). Foto: Claus Braun Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das feierliche Pontifikalamt in der ehemaligen Klosterkirche St. Peter und Paul zelebrierten Abt Theodor Hausmann, Abt Nikodemus Schnabel und der Ortsgeistliche Pfarrer Werner Ehnle (von links nach rechts). Foto: Claus Braun

Ihnen und den geladenen Gästen wurde von allen Rednern deutlich gemacht, dass Klöster „wichtige Zentralorte“ und „Impulsgeber für die Region“ waren, wie es Bezirksheimatpfleger Christoph Lang auf den Punkt brachte. In eigentlich allen Klöstern sei Bildung das Wichtigste gewesen, so auch in Thierhaupten. Obwohl das Kloster durch viele Zerstörungen, Brände und Überfälle vor über 1000 Jahren stets als armes Kloster galt.

Icon vergrößern Gute Laune herrschte beim Festakt „1275 Jahre Kloster Thierhaupten“, hier bei Cilly Urban (Mitte), Fred Schnelzer (rechts) und Max Rößle (links). Foto: Claus Braun Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gute Laune herrschte beim Festakt „1275 Jahre Kloster Thierhaupten“, hier bei Cilly Urban (Mitte), Fred Schnelzer (rechts) und Max Rößle (links). Foto: Claus Braun

Klöster als „wunderbar restaurierte Relikte der Vergangenheit“

„Klöster sind nicht nur wunderbar restaurierte Relikte der Vergangenheit, sondern Orte, wo Menschen gleich an Würde und Rechten sind“, sagte Abt Theodor Hausmann vom Kloster St. Stephan in Augsburg, der als Vorsitzender der Salzburger Äbte-Konferenz seit dem Jahr 2012 der ranghöchste Abt im deutschsprachigen Raum ist. In seinem beeindruckenden Grußwort mahnte er die aktuellen Krisen auf der Welt an, die Bedrohungen durch Drohnen, der Diskussion um die Wehrpflicht, die Umbenennung eines Verteidigungsministeriums zum Kriegsministerium in den USA und nicht zuletzt den Begriff der „Kriegstüchtigkeit“ von einzelnen Menschen, der in deutschen Politikerkreisen geführt wird.

Icon vergrößern In einer Ausstellung zur langen Klostergeschichte ist als absolute Rarität eine Nachbildung des Tassilo-Kelchs aus dem Jahre 781 zu sehen. Foto: Claus Braun Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In einer Ausstellung zur langen Klostergeschichte ist als absolute Rarität eine Nachbildung des Tassilo-Kelchs aus dem Jahre 781 zu sehen. Foto: Claus Braun

Einen besonderen Beitrag zum 1275. Jubiläum brachte der Freundeskreis Kloster Thierhaupten um seine Vorsitzende Nadine Quis ein. Unter der Regie von Peter Schwenk entstand eine neue Ausstellung zur langen Klostergeschichte. Diese Ausstellung zeigt als absolute Rarität eine Nachbildung des Tassilo-Kelchs aus dem Jahre 781, dessen Original im Benediktinerstift Kremsmünster in Österreich aufbewahrt wird.