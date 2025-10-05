Ein Hoch auf die Seele Thierhauptens

„Bayern ist Klosterland“, sagte Bayerns Landtagspräsidentin am Sonntag in Thierhaupten. Ilse Aigner betonte, dass Klöster Orte mit besonderer Anziehungskraft waren und immer noch sind. Sie gehörte zu den rund 150 geladenen Gästen, die gemeinsam das 1275. Jubiläum des Thierhaupter Klosters feierten. Allerdings wurde der geplante große Empfang im Klosterinnenhof vom Sturm regelrecht verweht. Im schmucken Kapitelsaal des Klosters bezeichnete die Präsidentin Klöster als Orte, wo besondere Momente der Ruhe genossen werden können und Menschen zusammenfinden. „Ihr Kloster strahlt eine greifbare, phantastische Stimmung auf mich aus“, sagte sie.
Diesen Zugang fand auch Abt Nikodemus Claudius Schnabel vom Kloster Dormitio in Jerusalem. Zusammen mit Abt Theodor Hausmann vom Kloster St. Stephan in Augsburg und dem Ortsgeistlichen Pfarrer Werner Ehnle zelebrierte er das denkwürdige Pontifikalamt in der ehemaligen Klosterkirche und heutigen Pfarrkirche St. Peter und Paul. Nachdem Abt Nikodemus bereits im vergangenen Jahr in Thierhaupten weilte, bekannte er, dass er sich sehr wohlfühle an diesem „unfassbar geschichtsträchtigen Ort“. Besucherinnen und Besucher würden schnell merken, dass das Kloster „Die Seele des Ortes“ ist.
In seiner Predigt ging er auf die Lesung aus dem Buch Habakuk ein und machte deutlich, warum einer der Benediktinischen Leitsätze die „Herausforderungen des Bleibens“ ist. Freilich hatte er dabei auch die seit Jahren schwierige und gefährliche Zeit für sein Kloster in Jerusalem im Blick, über die er nachmittags beim Festakt unter dem Leitsatz „Hoffnungsinsel in einem Ozean voll Leid“ sehr nachdenklich und anschaulich referierte.
Auch ein Prinz ist unter den Thierhaupter Ehrengästen
Beim Festakt begrüßte Bürgermeister Anton Brugger weitere hochkarätige Persönlichkeiten. Neben „unserer Patrona Bavariae“ Ilse Aigner, so Brugger, auch als quasi Nachfolger des Klostergründers Herzog Tassilo III, Karl Prinz von Bayern mit seiner Prinzessin Zugey, Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz, Schwester Daniela Gabor vom Deutschen Hospiz St. Charles in Jerusalem oder auch Vertreter aus der Ukraine und der befreundeten Stadt Anzefahr in Hessen.
Ihnen und den geladenen Gästen wurde von allen Rednern deutlich gemacht, dass Klöster „wichtige Zentralorte“ und „Impulsgeber für die Region“ waren, wie es Bezirksheimatpfleger Christoph Lang auf den Punkt brachte. In eigentlich allen Klöstern sei Bildung das Wichtigste gewesen, so auch in Thierhaupten. Obwohl das Kloster durch viele Zerstörungen, Brände und Überfälle vor über 1000 Jahren stets als armes Kloster galt.
Klöster als „wunderbar restaurierte Relikte der Vergangenheit“
„Klöster sind nicht nur wunderbar restaurierte Relikte der Vergangenheit, sondern Orte, wo Menschen gleich an Würde und Rechten sind“, sagte Abt Theodor Hausmann vom Kloster St. Stephan in Augsburg, der als Vorsitzender der Salzburger Äbte-Konferenz seit dem Jahr 2012 der ranghöchste Abt im deutschsprachigen Raum ist. In seinem beeindruckenden Grußwort mahnte er die aktuellen Krisen auf der Welt an, die Bedrohungen durch Drohnen, der Diskussion um die Wehrpflicht, die Umbenennung eines Verteidigungsministeriums zum Kriegsministerium in den USA und nicht zuletzt den Begriff der „Kriegstüchtigkeit“ von einzelnen Menschen, der in deutschen Politikerkreisen geführt wird.
Einen besonderen Beitrag zum 1275. Jubiläum brachte der Freundeskreis Kloster Thierhaupten um seine Vorsitzende Nadine Quis ein. Unter der Regie von Peter Schwenk entstand eine neue Ausstellung zur langen Klostergeschichte. Diese Ausstellung zeigt als absolute Rarität eine Nachbildung des Tassilo-Kelchs aus dem Jahre 781, dessen Original im Benediktinerstift Kremsmünster in Österreich aufbewahrt wird.
