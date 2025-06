Das neue Vereinsheim in Kutzenhausen ist eröffnet worden

Einen schöneren Tag hätten sich die Kutzenhausener Vereine für ihre Einweihung nicht wünschen können. Bei schönstem Sonnenschein und mit fast 500 Besuchern und Ehrengästen konnten sie nach gut drei Jahren Bauzeit und 10.000 geleisteten ehrenamtlichen Stunden ihr Vereinsheim an Fronleichnam eröffnen. „Es ist eine glückliche Fügung, dass alles so gekommen ist“, hatte Peter Spengler, Vorsitzender des Heimat- und Sportvereins, noch bei den letzten Vorbereitungen vor dem großen Fest betont. Denn bei einem Altbau wie der alten Metzgerei, an der Kreuzung Richtung Buch, hätte auch einiges schiefgehen können. „Es war für die Gemeinde ein Risiko“, meint Spengler und merkt an, dass die Vereine diesen Vertrauensbeweis aber mit echtem Tun eingelöst hätten.

