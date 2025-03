Feuerwehreinsatz in Nordendorf: Feld stand in Flammen

Ein Feld in Nordendorf ist laut Polizei am Donnerstag in Brand geraten. Ein Anrainer der Schmutterstraße hatte in seiner Feuertonne unbekannte Materialien verbrannt, wodurch Funkenflug entstand. Das führte dazu, dass das nahe gelegenes Feld zu brennen begann. Ein zufällig vorbeikommender Passant bemerkte das Feuer und verständigte die Freiwillige Feuerwehr Nordendorf. Diese konnte den Brand schnell löschen. Nach Angaben der Polizei entstand geringer Sachschaden. (AZ)

Nordendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehreinsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis